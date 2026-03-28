В Польше запустят серийное производство ракет против 'Шахедов': их планируют испытать в Украине

Планируемая мощность производственного объекта – до 10 000 ракет в год.

Польский государственный оборонный холдинг PGZ совместно с эстонской оборонно-технологической компанией FrankenburgTech начнут серийное производство ракет MARK 1 малого радиуса действия, предназначенных для противодействия беспилотным летательным аппаратам. Об этом PGZ сообщает на своей странице в сети Х.

"В рамках партнерства планируется разместить производственные мощности системы в Польше, в частности создать производственный объект с планируемой мощностью до 10 000 ракет в год", – отметил производитель.

В сообщении отмечается, что соглашение также закладывает основу для разработки будущих систем, в частности MARK 2, которые будут иметь дальность до 5-8 километров.

"По мере продвижения работ ожидается расширение промышленных возможностей Польши для укрепления оборонного потенциала страны", – подчеркнули в холдинге.

В феврале представитель эстонской компании Frankenburg сообщил изданию "Милитарный", что ракету Mark 1 должны испытать в Украине уже в апреле-июне 2026 года.

"Мы разрабатываем систему максимально быстро и надеемся на испытания в Украине в ближайшее время. Я надеюсь, что мы будем готовы к демонстрации во втором квартале. Я не хочу выходить с продуктом слишком рано, пока он недоработан", – сказал представитель.

Польша готовится противодействовать дронам

Ранее УНИАН писал, что Польша создает самую современную систему борьбы с БПЛА в Европе. Идея возникла в ответ на запуск Россией около 20 беспилотников в воздушное пространство Польши в сентябре прошлого года. Разработка европейских антидроновых технологий приобрела новую актуальность после того, как иранские "Шахеды" нанесли удар по британской базе на Кипре.

Польскую систему, получившую название San, разрабатывает польско-норвежский консорциум, а ее стоимость оценивается примерно в 3,5 млрд евро. Проект хотят профинансировать за счет кредитов ЕС, выделенных Варшаве в рамках новой европейской программы Safe, направленной на увеличение производства оружия в Европе для противодействия российской агрессии.

Вас также могут заинтересовать новости: