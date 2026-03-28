29 марта православная церковь чтит память женщины, чья история до сих пор удивляет - грешницы, которая стала святой. В народе этот день называют Берещеньем и чтят березу - дерево жизни, здоровья и исполнения желаний. Рассказываем, что можно и нельзя делать в эту дату, какие есть приметы и какой сегодня праздник церковный отмечают по старому стилю.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

29 марта православная церковь чтит память преподобной Марии Египетской - одной из самых необычных святых в христианской истории. Марию Египетскую чтят в пятую неделю Великого поста, поэтому дата одинакова как для нового церковного календаря, так и для старого.

Путь Марии к Богу начался не с праведности, а с греха. Она родилась в Египте в середине V века. В 12 лет сбежала из дома в Александрию и почти двадцать лет жила там и вела распутный образ жизни. Но как-то с группой паломников случайно попала в Иерусалим. У входа в храм Гроба Господня Марию остановила невидимая сила - девушка просто не могла переступить порог. Тогда она упала на колени перед иконой Богородицы, долго молилась и плакала - и лишь потом смогла войти. Внутри она услышала голос: "Если перейдёшь за Иордан, то обретешь блаженный покой".

Мария запомнила слова и перешла реку: следующие 47 лет она провела в пустыне - в полном одиночестве, молитве и покаянии. За все это время встретилась лишь с одним человеком - иеромонахом Зосимой. Мария попросила его вернуться через год, чтобы причастить ее. Когда монах пришел снова, то увидел, как Мария ходит по воде, словно по суше. Еще через год Зосима нашел ее тело в пустыне - рядом лежал лев, который вырыл для святой могилу.

История Марии Египетской - это история о том, что у человека всегда есть выбор: что бы ни произошло в прошлом, путь к честной жизни остается открытым.

Кого почитают в церкви сегодня по новому стилю: священномученика Марка, епископа Арефусийского, Кирилла, диакона, и других, преподобного Иоанна, пустынника, святителя Евстафия, исповедника, епископа Вифинийского.

Какой сегодня православный праздник по старому стилю

По юлианскому церковному календарю (действовал до 2023 года) день посвящен памяти мученика Савина. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, традициях дня и основных запретах.

О чем просят в молитвах 29 марта, что можно делать сегодня

В этот день верующие молятся преподобной Марии Египетской - ее считают покровительницей кающихся женщин. У святой просят сил справиться со своими слабостями, отвести от греха и благословить на верность и целомудрие.

В народе день называют Марьин, а также Берещенье, праздник березы. Березу народе называют деревом жизни, здоровья, света и радости, а особое почтение укрепилось с приходом христианства. По преданию, под березой Богородица и младенец Иисус укрылись от непогоды.

Главная традиция Берещенья - нужно выпить свежего березового сока. Верят, что он очищает кровь, придает сил и продлевает жизнь. В старину из сока варили сбитни с медом и приправами - считалось, что такой напиток лечит от любых недугов. Беременным советовали пойти в березовую рощу и приложить ладони к стволу - чтобы набраться сил перед родами.

Еще одна традиция дня - загадывать желания. Для этого нужно подойти к березе, обнять ее и прошептать о своей мечте. Говорят, что в Берещенье открываются врата в мир духов, и те готовы исполнить любое доброе пожелание.

По народному поверью, сегодня стоит вымыть входную дверь и повесить на нее подкову - так дом будет защищен от зла и нечисти.

Что нельзя делать сегодня

Церковь в этот день не одобряет ссоры, сквернословие, зависть и уныние. Нельзя обижать людей и животных, отказывать в помощи и милостыне. Продолжается Великий пост 2026 - для тех, кто постится мы также публиковали календарь питания в Великий пост 2026 по дням.

Народные поверья не советуют:

заниматься рукоделием - говорят, можно "запутать" судьбу;

охотиться, рыбачить, резать скот и птицу - к проблемам в семье и разладу в отношениях;

отправляться в дальнюю дорогу - есть риск надолго задержаться в пути.

Главный запрет дня - не трогать деревья: рубить, пилить, ломать ветки и обрывать почки считается тяжким грехом, за которым следуют болезни, нищета и разлад в семье. Запрещено жечь костры в лесу - это к скандалам в доме.

Приметы погоды на 29 марта

Большинство примет Берещенье связаны с березой и погодой:

если уже есть березовый сок - жди впереди заморозки;

береза зазеленела раньше ольхи - к засушливому лету;

уже есть листики на березе - через неделю придет настоящее тепло и можно сажать картофель;

загремел гром - лето будет холодным и дождливым;

гуси шумят и волнуются - тепло уже близко.

Если сегодня пошел сильный дождь, то осенью будет богатый урожай.

