Украина заключила оборонное соглашение с Катаром на 10 лет: Зеленский озвучил подробности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани соглашение о взаимовыгодном партнерстве в оборонной сфере как минимум на 10 лет. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами через ZOOM.

"Мы говорим о 10-летии сотрудничества. Мы уже подписали с Саудовской Аравией соответствующее соглашение. Мы только что подписали с Катаром соответствующее соглашение также на 10 лет. Мы подпишем с Эмиратами также на 10 лет. Это произойдет в течение нескольких дней… То есть в течение этих 10 лет мы будем заниматься копродукцией, строить заводы, производственные линии", – сказал он.

Лидеры также обсудили, как обеспечить большую защиту жизни в обеих странах.

"Мне нужно было договориться, что в случае дефицита и серьезных вызовов в мире, как обеспечить, например, страну дизельным топливом. Я вчера договорился о дизельном топливе, как минимум, на год. А дальше этот вопрос уже нашей компании и местных компаний", – добавил президент.

Визит Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты

Как сообщал УНИАН, Зеленский заявил, что Украина оказывает странам Ближнего Востока помощь в защите, а взамен пытается наладить поставки дизельного топлива. Зеленский предупредил, что в Украине возможен дефицит дизельного топлива на 90%, которое критически необходимо для сельского хозяйства и грузовых перевозок.

Президент находился в Объединенных Арабских Эмиратах, где встретился с президентом Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном и украинскими экспертами, которые помогают в защите от атак дронов. Накануне, 27 марта, Зеленский посетил Саудовскую Аравию.

Ранее правительство Украины предупреждало о риске дефицита после прекращения экспорта дизельного топлива из Словакии и Венгрии в феврале из-за остановки нефтепровода "Дружба".

Вас также могут заинтересовать новости: