Россия тайно поставляет Ирану модернизированные 'Шахеды', которыми атакует Украину, – AP

Москва возвращает Ирану модернизированные "Шахеды", укрепляя военное сотрудничество на фоне новых угроз.

Россия отправляет в Иран партию модернизированных беспилотников, созданных на базе технологий, которые ранее сам Тегеран передал Москве для войны против Украины. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американских и европейских чиновников.

По данным источников, Россия адаптировала иранские дроны типа Shahed, добавив улучшенную навигацию, системы противодействия РЭБ, камеры и даже элементы искусственного интеллекта. Часть моделей может иметь реактивные двигатели или работать без сигнала.

Поставки могут маскировать под гуманитарную помощь

Европейские разведчики предполагают, что дроны уже находятся в пути. Их могут транспортировать грузовиками через Азербайджан под видом гуманитарных конвоев.

В то же время официально Россия заявляет о перевозке продовольствия и медикаментов.

Эксперты отмечают, что мотивация Кремля не до конца понятна, ведь каждый переданный дрон – это ресурс, который не используется в войне против Украины.

Однако аналитики предполагают, что это может быть политический жест для укрепления отношений с Тегераном или часть более широкого военно-технического обмена.

РФ и Иран – от технологий до разведданных

По данным западных спецслужб, Россия и Иран активно обмениваются военными технологиями, включая системы радиоэлектронной борьбы и разведданные.

Ранее Москва помогала Тегерану с обучением и анализом боевого применения дронов. В Пентагоне признают: более современные российские дроны могут затруднить их перехват. Особенно это касается скоростных реактивных моделей, которые сложнее сбивать без использования дорогого высокоточного оружия.

В Кремле назвали информацию о передаче дронов "фейковой". В то же время отношения между Москвой и Тегераном остаются неоднозначными – Иран ранее выражал недовольство недостаточной поддержкой со стороны России во время конфликта с Израилем.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кая Каллас заявила, что Россия предоставляет Ирану разведывательные данные для ударов по военным базам США на Ближнем Востоке. За время операции в регионе погибли 13 военнослужащих США.

В свою очередь, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио, казалось, преуменьшил проблему: "Я думаю, что Россия в первую очередь сосредоточена на войне, которая у нее сейчас идет. Кроме этого, я пока не имею что добавить".

