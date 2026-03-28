Визит российской делегации в Капитолий вызвал скандал в США, – Politico

Встреча состоялась на фоне обвинений в адрес РФ в обмене разведывательными данными с Ираном во время операции США.

Визит российской делегации в Капитолий вызвал резкую критику со стороны американских законодателей. Причем критиковали эту экскурсию как демократы, так и республиканцы.

Об этом сообщает издание Politico. Отмечается, что экскурсию по Капитолию для россиян организовал офис конгрессмена-республиканки Анны Паулины Луны. Демократ Майк Квигли подчеркнул, что такой "визит" мог представлять угрозу безопасности спикера, Конгресса и самой демократии.

"Иностранным политическим агентам наших противников никогда не следует разрешать находиться на Капитолийском холме", – подчеркнул он.

Издание отмечает, что американские законодатели встретились с российской делегацией, в состав которой входили Вячеслав Никонов, внук помощника Иосифа Сталина, и несколько членов комитета по международным делам российской Думы. В частности, они прогуливались по Статуарному залу Капитолия.

Как отреагировали конгрессмены на визит делегации РФ

Примечательно, что ряд членов Конгресса раскритиковали законодателей из Палаты представителей за то, что те вообще провели эту встречу.

"Я считаю это чрезвычайно проблематичным", – заявил сенатор-демократ Марк Уорнер, высокопоставленный член Сенатского комитета по разведке

Критика звучала не только со стороны демократов. Республиканец Джо Уилсон открыто заявил, что сравнивает эту встречу на Капитолийском холме "с визитом представителей Третьего рейха":

"Как самопровозглашенные враги американского образа жизни и виновники ужасных массовых убийств, члены режима военного преступника Путина не должны быть приняты ни в коем случае".

Республиканец Дон Бэкон также раскритиковал эту встречу. Он подчеркнул, что "российский Путин и его приспешники ненавидят Америку, ненавидят свободу и стремятся подрывать США на каждом шагу". Вторжение РФ в Украину он назвал "огромным военным преступлением".

В свою очередь, демократ Джин Шахин также раскритиковала приезд россиян, находящихся под санкциями:

"Чиновники, на которых наложены санкции, приезжают не случайно – им выдало визы, предоставило исключения и разрешило находиться здесь наше собственное правительство. Это решение снижает давление, которое мы оказали на Кремль, и предоставляет доступ и легитимность в то время, когда мы должны делать наоборот".

Конгрессмен-демократ Джейми Раскин резко раскритиковал республиканку Анну Паулину Луну за "частную экскурсию по Капитолию для членов Думы, симпатизирующих Путину". А российского диктатора он назвал "наставником и хорошим другом" американского президента Дональда Трампа.

"Возможно, она научилась у своих российских товарищей, как быть полностью послушной авторитарному президенту. Возможно, они обсудили свою общую оппозицию украинской демократии и правам человека, а также искреннее восхищение тем, что они находятся по обе стороны войны хаоса, которую ведет Трамп в Иране", – заявил Раскин.

В материале отмечается, что эта встреча состоялась на фоне обвинений РФ в обмене разведывательными данными с Ираном во время операции США. В ЕС подчеркивали, что такое сотрудничество между Тегераном и Москвой привело к гибели американских военных.

В Кремле же заявляли, что прекратят предоставлять Ирану разведывательные данные только тогда, когда США прекратят такой обмен с Украиной. Администрация США это предложение отклонила.

Bloomberg пишет, что президент США Дональд Трамп, похоже, разрушает союз со странами Персидского залива. Отмечается, что государства региона все больше разочаровываются действиями американской стороны из-за войны в Иране. Источники журналистов подчеркивают, что для стран Персидского залива Китай начинает выглядеть более привлекательным союзником, чем США.

Ранее глава Белого дома грубо высказался об отношениях с наследным принцем Саудовской Аравии. Трамп прямо сказал, что Мухаммед ибн Салман должен "целовать его задницу" и быть с ними любезным.

