Качество выше количества: 11 черт людей, у которых есть только один лучший друг

Наличие всего одного, но по-настоящему верного друга может быть полезнее для ментального здоровья, чем широкий круг знакомых.

В наши дни трудно найти подлинную связь и развить отношения на глубоком уровне. Поиск и сохранение дружбы могут казаться невероятно сложными задачами, но друзья очень важны для нашего психического и физического благополучия, а также для долголетия. Хотя не все хотят иметь большой круг общения, это не обязательно плохо, так как люди, у которых в мире есть только один хороший друг, обычно обладают специфическими чертами, которые выделяют их.

Когда люди заводят друзей, основываясь на качестве, а не на количестве, они способны формировать глубокие отношения, строящиеся на доверии, верности и смысле, пишет Your Tango.

Люди, у которых есть только один хороший друг, обладают этими 11 чертами

Нельзя отрицать, что наличие широкой системы поддержки облегчает жизнь, но наличие одного человека, который действительно понимает вас изнутри и снаружи, приносит не меньшее удовлетворение.

Они ценят глубину выше количества

Трудно встретить глубокомыслящих людей и установить с ними связь. В мире, который становится все более материалистичным, найти кого-то, кто действительно хочет общаться на личном уровне, кажется почти невозможным. Но для людей с одним хорошим другом качество дружбы важнее, чем наличие большого социального круга.

Как разъяснил профессор Саул Левин, когда в нашей жизни есть хорошие друзья, это повышает качество жизни и здоровье не только нас самих, но и друг друга. Поэтому такие личности предпочитают иметь рядом только одного верного друга.

Они чрезвычайно верны

Люди, у которых есть только один хороший друг, обычно чрезвычайно преданны. Пока все остальные гиперфокусированы на себе и своих потребностях, эти люди всегда находят способ поставить своего ближайшего друга на первое место.

Эта черта стала встречаться реже с годами. Верность невероятно важна в отношениях. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Electronic Physician, верность помогает выстраивать эмоциональную поддержку, что улучшает наше физическое и психическое здоровье.

Они избирательны в том, кому доверяют

Хотя многие люди хотят свободно выражать себя, всегда есть что-то, что их сдерживает. От отсутствия чувства связи до ощущения, что человек не умеет хранить секреты – люди с одним хорошим другом избирательны в доверии. Но как только человек достигает уязвимости, она способна исцелять. "Прежде чем быть уязвимым с кем-то другим, важно сначала стать уязвимым с самим собой.

Повысьте свой уровень самосознания или знаний о себе (мыслях, убеждениях, ценностях). Возможно, вы открываете те области своей жизни, которые были отгорожены долгое время, поэтому важно быть терпеливым, сострадательным и принимающим по отношению к себе", – отметила семейный терапевт Мариса Коэн.

Они интроверты

По мере того как жизнь становится хаотичной, люди все меньше радуются социализации. Из-за накопившейся работы и семейных драм каждую вторую неделю некоторые люди настолько выгорают, что со временем становятся домоседами.

Хотя многие их осуждают, эти люди просто интроверты. Предпочитая оставаться дома и быть наедине с собой, они не впускают в свой узкий круг абы кого. Будучи крайне избирательными в своей энергии, неудивительно, что они склонны иметь только одного друга, что дает им душевный покой.

Они аутентичны

Многие люди слишком напуганы, чтобы быть самими собой. Пока одни проповедуют уникальность или крайний индивидуализм, истина заключается в том, что многим трудно думать самостоятельно. Будучи сильно обеспокоенными тем, что подумают другие, люди сделали неискренность новой нормой.

Быть верным самому себе может быть трудно, но это вознаграждается. Люди не только находят своего единственного истинного друга, но, по словам психолога Дебры Кавахары, аутентичность также приносит глубокое освобождение и исцеление.

Они эмоционально интеллигентны

Как бы много люди ни говорили о важности эмоционального интеллекта, многие все еще находятся в пути к той стадии, когда они лучше понимают свои чувства и выражают эмоции. Но эмоционально интеллигентные люди часто имеют лишь одного хорошего друга, а не большой круг знакомых.

В прошлом им, возможно, было трудно найти единомышленников. Привыкнув к чужой экспрессивности, им было легко полностью разочароваться в дружбе. К счастью, они нашли кого-то, кто соответствует их потребностям и ожиданиям.

Они защищают свою энергию

Будь то приоритет заботы о себе или установление границ, люди с одним хорошим другом обычно обладают чертами, помогающими им защищать свою энергию. Некоторые люди, известные как неисправимые "плизеры" (желающие всем угодить), скорее пожертвуют своим спокойствием, чем установят твердые границы. Но защита собственной энергии имеет решающее значение для долгой, счастливой и мирной жизни.

Как заявил психолог Марк Трэверс: "Зацикленность на негативе часто приводит к выбросу кортизола, гормона стресса, который, в свою очередь, делает ваш мозг более чувствительным к негативным сигналам". Поэтому, чтобы защитить себя, люди с одним хорошим другом становятся крайне избирательными в том, кого они впускают в свою жизнь.

Они честны в общении

Как бы это ни было важно, не все могут справляться с честностью так хорошо, как притворяются, поэтому некоторые люди вообще отказываются от друзей. Устав от слез и споров, они скорее предпочтут одиночество, чем столкнутся с чужой неуверенностью.

Однако всегда найдется кто-то, кто соответствует этой энергии. Возможно, они поначалу боялись говорить то, что у них на уме, но со временем поняли, насколько хорошо друг их понимает.

Они не любят драму

Хотя многие утверждают, что ненавидят драму, слишком многие ею живут. Куда бы они ни пошли, всегда найдутся люди, сплетничающие или говорящие гадости о других за их спиной. Но люди, имеющие только одного хорошего, близкого друга, отказываются ввязываться в любые драмы.

Последствия драм никогда не следует воспринимать легкомысленно. Статус мишени для драм, в частности, может вызвать стресс, который влияет на все системы организма. Поэтому, чтобы избежать такой ситуации, они держат свой круг общения маленьким.

Они предпочитают содержательные разговоры

Люди, у которых есть только один хороший друг, обычно предпочитают содержательные беседы поверхностным. Среднестатистический человек скорее поговорит о погоде, чем проведет часовой глубокий разбор того, как детство повлияло на него в юном возрасте. И хотя поверхностные разговоры хороши в определенных условиях, некоторые личности ищут содержательный диалог.

В их глазах они не хотят тратить время на разговоры с людьми, которым нечего предложить им в ментальном плане. И по словам психолога Маттиаса Меля, глубокие разговоры помогают людям находить смысл и важность в своей жизни, что ведет к счастью.

Они относятся к друзьям как к семье

Не у всех хорошие отношения в семье. От токсичных матерей до отсутствующих отцов – некоторым людям приходится создавать семью за пределами той, в которой они родились. Людям с "друзьями до первого дождя" не хватает той настоящей глубокой связи с кем-то, кому действительно не все равно.

Но для людей, имеющих всего одного близкого друга, этот человек становится их семьей. Будучи преданными и последовательными, эти люди также ценят свою дружбу так же, как ценили бы семью, создавая сильную и прекрасную динамику в долгосрочной перспективе. И поскольку наличие "выбранной семьи" дает много преимуществ, они делают себе огромную услугу.

