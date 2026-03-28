Страны Персидского залива обиделись на США и смотрят в сторону Китая, – Bloomberg

К концу второго срока Трампа у США может не остаться ни одного союзника. Разве что Россия.

За первый год своего президентства Дональд Трамп фактически разрушил 80-летний альянс со странами Западной Европы. И похоже, что то же самое он сейчас повторяет со странами Персидского залива.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники, страны региона все больше разочаровываются действиями США из-за войны в Иране. В частности, их возмущает неспособность американцев защитить союзников от иранских ударов, а также они обеспокоены очевидным отсутствием стратегии в администрации Трампа.

"Одним из ключевых разочарований, по словам некоторых людей, является то, что США проигнорировали их опасения относительно ответа Ирана в случае войны. Вашингтон, по их словам, придал большее значение аргументам Израиля", – говорится в публикации.

Собеседники издания говорят, что арабские страны теперь сомневаются в целесообразности размещения американских военных баз на их территории, поскольку из-за этого эти страны стали мишенями для иранских ударов.

Впрочем, как пишет Bloomberg, пока никто публично не озвучивал эти опасения, чтобы не разгневать Трампа, и маловероятно, что они попросят американских военных уйти.

"Кроме того, чиновники стран Персидского залива были возмущены решением США временно приостановить санкции в отношении иранской нефти. Этот шаг должен был помочь снизить стремительный рост цен на сырую нефть, но произошел на фоне того, что арабские страны Персидского залива не смогли экспортировать большую часть собственной нефти из-за угроз Ирана в отношении судов, проплывающих через Ормуз", – пишет Bloomberg.

Многие чиновники из стран Персидского залива также опасаются, что Трамп заключит невыгодную сделку с Тегераном, которая никоим образом не ограничит Иран в производстве баллистических ракет и поддержке террористических движений вроде "Хезболлы" и "Хамас", говорят источники. Арабы считают, что такой вариант действительно возможен, поскольку война непопулярна в США, и Трамп может просто выскочить из нее, прикрывшись формальным мирным соглашением.

Страны Персидского залива опасаются, что после досрочного ухода американцев им придется иметь дело с озлобленным Ираном, который сохранит определенный контроль над Ормузским проливом.

По словам источников, после того, как действия Трампа привели к ракетно-дроновым ударам по туристическим и финансовым центрам арабских стран Персидского залива, некоторые местные правительства теперь задумались над тем, не стоит ли пойти на "диверсификацию" своих геополитических отношений и наладить более прочные связи с Китаем.

Поскольку дружба с США больше не гарантирует безопасность, более предсказуемый в своих действиях Китай выглядит все более привлекательным партнером, говорят источники.

Трамп топчет уважение арабских союзников

Накануне Дональд Трамп публично унизил правящего принца Саудовской Аравии, заявив, что тот должен "целовать ему задницу". Подобные оскорбления в мусульманском арабском мире воспринимаются гораздо острее, чем в толерантной Европе.

Также мы писали, что Трамп планирует переименовать в свою честь Ормузский пролив по примеру того, как он ранее "переименовал" Мексиканский залив. Подобная наглость также вряд ли понравится арабским странам региона.

