Месяц войны с Ираном: перед Трампом встал выбор между плохим и худшим сценарием, - Reuters

Пока Тегеран удерживает контроль над поставками нефти в Персидском заливе, Белый дом пытается найти "путь к отступлению".

На фоне роста мировых цен на энергоносители и падения его рейтингов одобрения, президент США Дональд Трамп стоит перед суровым выбором после месяца войны против Ирана: заключить потенциально несовершенную сделку и уйти, или пойти на военную эскалацию, рискуя затяжным конфликтом, который может поглотить его президентство.

Несмотря на всплеск дипломатической активности, Трамп завершает очередную неделю совместной американо-израильской кампании, пытаясь сдержать расширяющийся ближневосточный кризис, в то время как непокорный Иран сохраняет контроль над поставками нефти и газа в Заливе и продолжает ракетные атаки и удары дронов по всему региону, пишет Reuters.

Центральный вопрос сейчас, по мнению аналитиков, заключается в том, готов ли Трамп свернуть или, наоборот, усилить то, что критики назвали "войной по выбору" – конфликт, вызвавший худший в истории шок мировых поставок энергии и распространившийся далеко за пределы региона. Трамп сообщил помощникам, что хочет избежать "вечной войны" и найти путь к переговорам, призывая их подчеркивать установленные им публично сроки боевых действий в четыре-шесть недель.

Высокопоставленный чиновник Белого дома добавил, что такой график выглядит "шатким". В то же время Трамп пригрозил масштабной военной эскалацией в случае провала переговоров.

Сообщается, что дипломатические инициативы Трампа в отношении Ирана, включая мирное предложение из 15 пунктов, переданное через неофициальный канал связи с Пакистаном, продемонстрировали все более настойчивый поиск выхода из ситуации. Однако остается неясным, существуют ли в настоящее время какие-либо реалистичные перспективы для плодотворных переговоров.

"У президента Трампа плохие варианты завершения войны по всем направлениям", – заявил Джонатан Паникофф, бывший заместитель офицера национальной разведки США по Ближнему Востоку. "Часть проблемы заключается в отсутствии ясности относительно того, какой результат можно считать удовлетворительным".

Официальный представитель Белого дома настоял на том, что кампания в Иране "завершится, когда главнокомандующий определит, что наши цели достигнуты", и что Трамп изложил четкие задачи.

Борьба за сдерживание расширяющейся войны

Очевидно, хеджируя свои риски, Трамп перебрасывает в регион тысячи дополнительных американских солдат и предупреждает Иран об усилении натиска, возможно, включая использование наземных войск, если тот не уступит его требованиям.

Аналитики отметили, что такая демонстрация силы может быть направлена на создание рычагов давления для получения уступок от Тегерана, но несет риск втягивания США в более затяжной конфликт, причем любое введение наземных войск на иранскую территорию, скорее всего, вызовет гнев многих американских избирателей.

Другой возможный сценарий, по мнению экспертов, заключается в том, что США нанесут финальный массированный авиаудар в рамках операции "Эпическая ярость" для дальнейшего подрыва военного потенциала и ядерных объектов Ирана, после чего Трамп объявит о победе и уйдет, заявив, что цели войны достигнуты.

Однако такое заявление будет звучать неубедительно, пока жизненно важный Ормузский пролив не будет полностью открыт, чего Иран пока отказывается допускать. Трамп выразил разочарование по поводу отказа европейских союзников отправить военные корабли для обеспечения безопасности водного пути.

Трамп, который неоднократно обещал не втягивать США в иностранные конфликты, по-видимому, с трудом сдерживает расширяющуюся войну, которую он начал совместно с Израилем, пишет СМИ. Даже продолжая выступать с триумфальными оценками, он все чаще ориентирует свои сообщения на успокоение нервных финансовых рынков, заставляя высокопоставленных помощников подчеркивать, что война скоро закончится. Об этом на условиях анонимности рассказал чиновник Белого дома, обсуждая внутренние дискуссии.

Отсутствие четкой стратегии выхода несет опасность как для президентского наследия Трампа, так и для перспектив его партии, поскольку республиканцы изо всех сил пытаются защитить незначительное большинство в Конгрессе на ноябрьских промежуточных выборах. Главным просчетом Трампа стал масштаб ответных действий Тегерана.

Иран использовал свои оставшиеся ракеты и дроны для ударов по Израилю и соседним странам Залива, а также практически закрыл Ормузский пролив – артерию, через которую проходит пятая часть мировой нефти, что вызвало потрясения в мировой экономике.

"Расчет иранского правительства строится на том, что они смогут терпеть боль дольше своих противников, и они могут оказаться правы", – заявил Джон Альтерман из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп хочет переименовать Ормузский пролив в свою честь. Вопрос контроля над стратегическим проливом находится среди главных внешнеполитических приоритетов Трампа. Он поднял эту тему во время форума саудовских инвесторов в Майами, где прямо упомянул возможность изменения названия.

Кроме того, мы также рассказывали, что Иран нанес удар по авиабазе в Саудовской Аравии, ранены 12 американских военных. В общей сложности более 300 американских солдат получили ранения с момента начала войны против Ирана 28 февраля.

