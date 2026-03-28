'Евровидение-2026' глазами букмекеров: шансы Украины на победу возросли

Недавно представительница Украины LELÉKA ошеломила признанием о подготовке к конкурсу.

Букмекерские компании обновили свои прогнозы относительно вероятности победы участников из разных стран на международном песенном конкурсе "Евровидение-2026". По-прежнему лидирует Финляндия, а вот Украина изменила свое положение в общем рейтинге.

Данные, опубликованные на сайте Eurovisionworld, свидетельствуют о том, что 27 марта Украина поднялась на восьмую строчку. Долгое время она удерживала девятую позицию.

Теперь же, по версии букмекеров, шанс украинской исполнительницы LELÉKA одержать победу на европейской сцене с песней Ridnym чуть выше и оценивается в 3%.

Напомним, недавно LELÉKA ошеломила признанием, что по сути еще не начинала подготовку номера, с которым выступит на "Евровидении-2026", и только собиралать начать поиски спонсоров.

"Мы собираемся в ближайшее время начать искать спонсоров. Суммы огромные. Все на "Евровидении" стоит дорого. Я не могла представить, что это такие суммы и их нужно самостоятельно находить. Это добавляет драйва и риска во все это дело. Если не найдем, то будем как финалисты прошлого и позапрошлого годов, которые не нашли средств и до сих пор выплачивают долги. Но надеюсь, что этого не будет", - сказала она.

