Люди, которые убирают кухню во время готовки, имеют эти 8 крайне полезных черт

Некоторые люди предпочитают наводить порядок на кухне сразу во время готовки, а не оставлять все на потом, чтобы к тому моменту, как они садятся есть, кухня была чистой. Многим эта привычка может показаться неудобной, однако, как пишет siliconcanals.com, психологи утверждают, что она имеет гораздо более глубокие корни, и они выходят далеко за пределы кухни. Вот 8 уникальных черт людей, которые убирают кухню сразу во время готовки, и которые отражают то, как человек мыслит и как преодолевает большие и малые трудности.

1. Они думают на несколько шагов вперед

Люди, которые убираются во время готовки, не просто реагируют на то, что находится перед ними. Они уже думают о том, что будет дальше. И эта тенденция не ограничивается кухней. Обычно это те же самые люди, которые готовятся к встречам еще до того, как войти в дом, которые продумывают, как может пройти разговор, еще до начала его, которые собирают вещи накануне поездки, вместо того чтобы суетиться на рассвете.

Исследование, опубликованное в журнале Perspectives on Psychological Science, показало, что люди, умеющие планировать и предвидеть трудности, как правило, меньше полагаются на силу воли и больше на структурирование своего окружения, чтобы избежать проблем с самого начала.

2. Они хорошо справляются с разочарованием

Люди, которые убираются по ходу дела, как правило, не позволяют одной неудаче нарушить весь процесс.

Психологи иногда называют это эмоциональной регуляцией – способностью управлять своими реакциями на разочарование и дискомфорт, не позволяя им взять верх. Люди, которые хорошо это умеют, как правило, имеют лучшие отношения, меньший уровень стресса и более высокое общее самочувствие.

3. Они берут на себя ответственность за окружающую среду

Исследование Института нейронаук Принстонского университета показало, что захламлённая среда перегружает мозг и ухудшает его способность обрабатывать информацию. Чем больше визуального шума вокруг вас, тем больше вашему мозгу приходится работать, чтобы просто сосредоточиться. Люди, которые наводят порядок по ходу дела, похоже, интуитивно это понимают.

4. Они остаются в настоящем моменте, занимаясь тем, что делают

Когда вы протираете поверхность между этапами, вы остаётесь вовлечены в процесс. Вы следите за временем, за тем, на чём нужно сосредоточиться дальше, за ритмом приготовления блюда. Вы не отвлекаетесь и не листаете телефон, пока подгорает блюдо. Уборка во время готовки удерживает вас на том, что вы делаете, вместо того, чтобы позволять вашим мыслям блуждать к завтрашним проблемам.

5. Они последовательны в неприглядных вещах

Такая спокойная последовательность – черта, которую психологи связывают с добросовестностью, и которую исследования Университета Миннесоты определили как наиболее тесно связанную с положительными результатами в карьере и жизни черту характера. Она предсказывает эффективность работы, стабильность отношений и даже долголетие.

Люди, которые выполняют скучную, незаметную работу, не дожидаясь просьбы, часто добиваются успеха способами, которые кажутся невидимыми, пока вы не присмотритесь внимательнее.

6. Они не позволяют проблемам накапливаться

Люди, которые убираются по ходу дела, понимают, что такое нагромождение беспорядка. Они знают, что маленькие проблемы становятся большими, если их игнорировать. Поэтому они решают проблемы на ранней стадии, прежде чем они успеют разрастись. Это верно во всех сферах жизни. Трудный разговор, которого вы избегаете, становится тем сложнее, чем дольше вы ждете. Почтовый ящик, который вы игнорируете, превращается в источник тревоги. Отношения, которыми вы пренебрегаете, постепенно угасают.

7. Они ценят процесс, а не только результат

На работе, в фитнесе, в творческих проектах - люди, которые получают удовольствие от процесса, как правило, поддерживают усилия гораздо дольше, чем те, кто зациклен только на результатах.

8. Они знают, когда достаточно хорошего результата

Вот что отличает тех, кто убирает по ходу дела, от перфекционистов. Они не оттирают каждую поверхность до блеска. Они делают достаточно, чтобы поддерживать порядок и двигаться дальше.

