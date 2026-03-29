Дело не в протестах: эксперт объяснил, почему РФ выбирает наемников вместо мобилизации

Российская мобилизационная машина тоже имеет определенный "потолок", говорит Лакийчук.

Россия не желает проводить мобилизацию. Сейчас враг делает ставку на наемную армию.

Как пояснил в комментарии "Украинскому радио" руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук, в этом вопросе речь идет не о страхе "раздраконить" российское население. На самом деле сказывается мобилизационный порог.

"Здесь ведь дело не только в том, сколько людей наберешь, а в том, сколько ты сможешь подготовить. Мобилизационная машина у россиян рассчитана максимум на 30 000 человек в месяц: собрать, обуть, одеть, вооружить, провести первичную подготовку, отработать боевое взаимодействие небольших подразделений, взводов и отправить в армию", – отметил эксперт.

По словам Лакийчука, если мобилизованных россиян будет больше, то качество личного состава оккупационных войск РФ резко падает. И подготовка мобилизованного ресурса становится фикцией.

Эксперт напомнил, что в сентябре 2022 года россияне уже пытались проводить частичную мобилизацию. Те оккупанты, которые дожили до 2026 года, уже являются опытными бойцами. Но, как утверждает эксперт, это был своеобразный эксперимент армии РФ – получится ли перебить качество войска количеством. Сейчас же Москва ищет другие ресурсы.

"Им нужно эту мобилизационную яму чем-то заткнуть готовым. Дать мобилизационной машине фору месяц-два. 30-60 тысяч личного состава где-то найти уже готового. И это могут быть либо северокорейцы – купить их 50 000, либо беларуская армия – она тоже подготовлена, ее просто у Лукашенко забрать. Такие варианты более вероятны", – добавил специалист.

В то же время Лакийчук подчеркнул, что военная и управленческая машина России непредсказуема, поэтому необходимо быть готовыми к различным вариантам.

Война РФ против Украины

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать населенные пункты Украины. В Николаевской области под атакой врага оказалась Воскресенская община. Пострадали восемь человек, из которых семеро – дети. Всех пострадавших госпитализировали.

Тем временем Силы обороны нанесли удар по НПЗ "Ярославский" и ряду других объектов врага. Генеральный штаб ВСУ сообщает, что среди пораженных целей – склады горюче-смазочных материалов в окрестностях временно оккупированного Донецка, а также боеприпасов – вблизи Мангуша и Глубокого.

