Представлен самый дешевый смартфон Xiaomi с шестью годами обновлений

За 137 долларов покупатель получает длительную поддержку, экран 120 Гц и массивную батарею 6300 мАч.

Компания Xiaomi расширила линейку Redmi 15, представив новый бюджетный смартфон Redmi 15A 5G. Он сохранил основные технические характеристики, но получил мощную батарею в сочетании с более длительной поддержкой ПО, пишет NoteBookCheck.

Новинка получила поддержку сетей пятого поколения и сочетает ее с 6,9-дюймовым IPS-экраном разрешением 720p, частотой обновления 120 Гц, яркостью до 800 нит и охватом 83% цветового пространства NTSC,

В основе устройства лежит 6-нм процессор Unisoc T8300. Доступны версии с 4 или 6 ГБ ОЗУ и флеш-памяти до 128 ГБ, при этом предусмотрен слот для карт памяти microSD. Также заявлены 32-Мп основная камера, массивная батарея 6300 мАч и 3,5-мм аудиоразъем, а корпус получил защиту IP52.

Однако главной особенностью новинка является расширенная поддержка – телефон будет поставляться с HyperOS 3.0 (Android 16) "из коробки" и получит четыре крупных обновления системы, а также обновления безопасности вплоть до 2032 года.

Старт продаж намечен уже на 3 апреля. Цена стартует от 137 долларов, что делает Redmi 15A 5G самым доступным телефоном бренда, предлагающим такой срок поддержки. Ранее таковым считался Redmi Note 14 (4G) за $180.

Напомним, с 1 марта Xiaomi прекратила поддержку более 40 смартфонов. Большинство из них уже давно не получали крупных обновлений, а теперь окончательно лишаются и патчей безопасности.

По слухам, Xiaomi пропустит 18-ю серию и сразу выпустит Xiaomi 26. В 2025 году компания уже пропустила шестнадцатую серию и вместо Xiaomi 16 выпустила Xiaomi 17 – чтобы названия их флагманов не отличались от новых iPhone.

