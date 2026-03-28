США не хотят, чтобы Украина поставляла свои дроны на Ближний Восток, - народный депутат

Рахманин считает, что речь идет о "обычных коммерческих вопросах".

Соединенные Штаты Америки не заинтересованы в том, чтобы Украина поставляла свои технологии и оружие напрямую странам Персидского залива. Вместо этого США хотят сами получать эти технологии, например, от Украины, а затем экспортировать их в страны Персидского залива. Такое мнение народный депутат, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин высказал в эфире Radio NV.

"Давайте смотреть правде в глаза. Те самые Соединенные Штаты не так, как это могло бы показаться, заинтересованы в том, чтобы Украина поставляла свои технологии, свое оружие, свою продукцию. Ведь речь идет не только об вооружении. Речь идет, например, и о комплексах РЭБ и РЭР, которые очень важны для борьбы с воздушными целями, в частности с беспилотными летательными аппаратами", – отметил депутат.

По его словам, США "скорее заинтересованы в том, чтобы получать эти технологии, например, от Украины, а затем экспортировать их в страны Персидского залива, ведь никто не отменял коммерческих выгод". Мол, США заинтересованы в том, "чтобы все, что поставляется в страны Персидского залива, поставляли Соединенные Штаты".

"Например, когда в свое время такие страны, как Франция, Италия, осторожно зондировали почву в странах Персидского залива, готовы ли они закупать противовоздушные комплексы SAMP/T, американцы очень активно включились, потому что они заинтересованы в том, чтобы туда поставлялись системы Patriot. Это обычный рынок, обычные коммерческие вопросы", – пояснил Рахманин.

Он добавил, что так было всегда, а тем более это актуально сейчас, "когда человека, возглавляющего администрацию Белого дома, можно охарактеризовать в первую очередь словом коммерсант".

Украина помогает Ближнему Востоку противостоять "Шахедам"

Как сообщал ранее УНИАН, более 200 украинских специалистов отправились на Ближний Восток для противодействия "Шахедам". По словам президента Владимира Зеленского, они являются военными экспертами, которые знают, как можно помочь и как защищаться от иранских ударных дронов.

Через более чем неделю пребывания в Саудовской Аравии украинские военные эксперты доложили президенту Зеленскому о первых результатах работы команды. "Даже за такое короткое время украинские эксперты успели существенно поделиться своим опытом и показать, как мы в Украине защищаем нашу жизнь и инфраструктуру. Экспертиза Украины уникальна – это признают, и именно поэтому в наших технологиях и опыте так все заинтересованы", – подчеркнул Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости: