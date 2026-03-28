Китай развернул возле Тайваня сотни самолетов, переоборудованных в дроны, – Reuters

Старые истребители обрели "вторую жизнь", но теперь ими управляют не пилоты.

Китай разместил сотни устаревших истребителей, переоборудованных в ударные беспилотники, на шести авиабазах вблизи Тайваньского пролива. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на новый отчет Института аэрокосмических исследований Митчелла.

Отмечается, что спутниковые снимки за февраль зафиксировали ряды самолетов J-6, которые внешне напоминают модели 1960-х годов.

По имеющимся данным, эти "раритетные" аппараты теперь работают без пилотов и базируются в провинциях Фуцзянь и Гуандун.

Старший научный сотрудник Института Митчелла Дж. Майкл Дам заявил, что Пекин развернул примерно 200 таких самолетов. По его мнению, они будут использоваться как крылатые ракеты для перегрузки обороны острова.

"Они будут атаковать Тайвань, США или союзные цели в большом количестве, эффективно перегружая системы противовоздушной обороны", – сказал он.

Эксперты по воздушной войне отмечают, что Китай инвестирует огромные средства в военные технологии, чтобы иметь возможность захватить Тайвань силой. Переоборудованные дроны J-6W являются частью огромного арсенала, в который входят бомбардировщики и современные БПЛА.

На Тайване уже готовят ответ на такую угрозу. Представитель службы безопасности острова объяснил СМИ, что борьба с такими "дешевыми" целями является очень изнурительной.

"Главная цель этих дронов – истощить системы противовоздушной обороны Тайваня во время первой волны атаки. Чтобы не дать Китаю нанести удар по важным целям, нам неизбежно придется решить вопрос экономической эффективности использования дорогих ракет для их перехвата на расстоянии", – заявил чиновник.

По словам капитана австралийских ВВС в отставке Питера Лейтона, одновременная атака ракет и дронов станет настоящим испытанием.

"Будет много разнообразных вещей, которые будут наступать одновременно. Это будет кошмар для противовоздушной обороны", – подчеркнул он.

Пока Пекин официально не комментирует перемещение техники, однако известно, что первый успешный полет беспилотного J-6 состоялся еще в 1995 году. С самолетов сняли пушки, установив вместо них автоматические системы управления.

Ранее УНИАН писал, что Китай ведет скрытую подготовку к возможному столкновению с США, используя научные суда для изучения океанского дна. Эксперты комментируют, что, вероятно, Пекин собирает данные о рельефе и свойствах воды, чтобы помочь своим подводным лодкам лучше скрываться от радаров. Это может лишить американский флот его главного преимущества – способности незаметно передвигаться в глубинах.

Добавим, что Пекин запустил в серийное производство новейший реактивный дрон TM-300, который со скоростью 600 км/ч и своей ценой должен стать дешевой заменой ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: