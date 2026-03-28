Кит, которого спасли в Германии, снова сел на мель в Балтийском море

Горбатый кит, которого ранее спасатели освободили с мелководья у северного побережья Германии, не смог выплыть из Балтийского моря и снова застрял на песчаной косе – на этот раз в Висмарской бухте.

Как пишет Bild, очевидцы заметили животное еще утром, а позже журналисты подтвердили, что его спина видна над водой. Таким образом кит отклонился от маршрута, по которому должен был двигаться к Северному морю.

К месту уже направляются спасатели и полиция, планируется новая попытка освободить животное.

Даниэла фон Шапер, морской эксперт Гринпис, сказала: "Наши эксперты находятся на лодках у кита. Мы можем подтвердить, что он выбросился на берег. Он дышит".

Получил ли кит травмы во время повторного выброса на берег, еще неизвестно.

В то же время в водной полиции не уверены, что новая попытка спасти кита увенчается успехом.

"За годы службы мне приходилось иметь дело с двумя или тремя китами такого размера, которые заплывали в наши воды. К сожалению, ни один из них не выжил", – сказал представитель ведомства Хольгер Краус.

Горбатый кит в Балтике - история спасения

Ранее кит несколько дней находился на мели на Тиммендорфер Штранд – популярном курорте на Балтийском море. По всей видимости, он пошел за рыбой или другой добычей, а затем "заблудился" и запутался в рыболовных сетях.

Чтобы помочь животному, спасатели сначала повернули его головой в сторону глубокой воды, но кит снова вернулся на прежнее место. Попытки создать большие волны с помощью лодок береговой охраны и пожарных тоже не увенчались успехом, а тянуть гиганта силой в глубокую воду было невозможно без риска серьезных повреждений.

В четверг попытки прорыть канал с помощью тяжелой техники наконец оказались успешными, и кит смог постепенно выплыть в море ночью. С тех пор кит хаотично перемещается вдоль побережья Балтийского моря, держась вблизи опасных мелей.

Спасптели в субботу планируют предпринять еще одну попытку, чтобы направить его в Северное море, а затем в Атлантический океан.

