Федоренко рассказал, что на самом деле происходит на разных участках фронта

Он отметил, что российские оккупационные войска не привязывают свои наступательные действия к определенному времени года.

Донецкая область остается для армии РФ ключевым приоритетом. Ее оккупация является одной из главных политических и военных целей противника.

Такое мнение в эфире телеканала FREEДOM высказал командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Командования Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко. Он отметил, что российские оккупационные войска не привязывают свои наступательные действия к определенному времени года. У врага есть стратегическая задача, которая заключается в уничтожении украинской государственности и оккупации страны любой ценой.

По словам Федоренко, реализация этих планов врагом разделена на этапы. И особое место здесь занимает именно Донецкая область.

"Это, по сути, одна из главных политических и военных целей Путина – полностью ее оккупировать. Поэтому он концентрирует там усилия, а также действует на стыке с Днепропетровской областью, пытаясь усилить давление и создать дополнительные угрозы. Но важно понимать, что на этих участках Вооруженные силы Украины смогли достаточно эффективно дать отпор и даже существенно улучшить свое тактическое положение", – подчеркнул военный.

Ситуация в Запорожской области

Отдельно Федоренко рассказал, что происходит на юге Украины. Командир говорит, что оккупанты стремятся дойти до Запорожья и взять областной центр под огневой контроль – в том числе с помощью ствольной артиллерии.

Это усложнило бы жизнь города и создало бы новые риски. Однако планы оккупантов пробуксовывают, ведь у них нет возможностей, необходимых для их реализации. К тому же, Силы обороны имеют определенные успехи на Запорожском направлении, добавил командир.

Что происходит в Харьковской области

По словам Юрия Федоренко, украинские воины добиваются успехов и на Харьковском направлении. Например, за последний месяц только в районе Волчанска бригада "Ахиллес" "вывела из строя на достаточно длительный срок" примерно 350 пехотинцев вражеской армии.

"И это только один элемент общей картины. Нужно учитывать, что и другие подразделения Сил обороны Украины также ежедневно и очень интенсивно работают по противнику, нанося ему серьезные потери", – отметил военный.

При этом Федоренко подчеркнул, что у РФ все еще есть возможности для продолжения войны против Украины. Враг наращивает производство и располагает соответствующими внутренними ресурсами. В частности, Москва может мобилизовать население благодаря финансовым стимулам.

Он также добавил, что если за месяц россияне могут привлечь к войне примерно до 35 тысяч военных, то украинские защитники должны выводить из строя большее количество оккупантов.

"Речь идет как минимум о 45–50 тысячах ежемесячно. Только при таком соотношении можно говорить о системном ослаблении его возможностей. И именно над этим Силы обороны Украины сегодня очень интенсивно работают", – констатировал Юрий Федоренко.

Война в Украине: ситуация на фронте

Российские оккупационные войска пытаются прорваться вперед в Сумской области. По словам спикера Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрея Демченко, украинские пограничники отражают попытки пехотных групп противника продвигаться. В то же время он добавил, что оккупанты имеют преимущество в количестве личного состава и средств поражения.

Тем временем российские захватчики наращивают штурмы под Покровском Донецкой области. 7-й корпус Десантно-штурмовых войск сообщил, что враг активизировался по всей полосе, за которую отвечает подразделение.

