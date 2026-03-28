Будет ли в Украине дефицит дизельного топлива в апреле: эксперт дал ответ

Закревский утверждает, что практически 100% потребностей в топливе на следующий месяц уже законтрактовано.

Несмотря на то, что мировой энергетический кризис продолжается, дефицита дизельного топлива и бензина в Украине в апреле не будет. В этом заверил заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что практически 100% потребностей страны в топливе на апрель уже законтрактовано.

"Несмотря на определенные сложности, операторам рынка удалось заключить контракты практически на весь необходимый объем поставок дизельного топлива на апрель", – говорится в сообщении.

Он добавил, что хотя мировой кризис продолжается, "дизельного топлива, так же как и бензина, в Украине будет более чем достаточно".

Дефицит топлива в мире

Как сообщал ранее УНИАН, президент Владимир Зеленский договаривается о дизеле на Ближнем Востоке. Он предупредил, что в Украине возможен дефицит этого топлива на 90%. По его словам, главной задачей на переговорах является обеспечение энергетической безопасности страны и стабильных поставок дизельного топлива в обмен на экспертную помощь в противодействии дронам и защите критической инфраструктуры.

Также мы писали, что цены на топливо в Украине ставят под угрозу проведение военных операций. Двое военных рассказали Politico, что последние подорожания негативно сказываются на их запасах топлива для боевой техники, такой как танки, артиллерия и бронетранспортеры.

Кроме того, стало известно, что цены на топливо в США преодолели психологические отметки. Отмечалось, что цены на бензин подскочили более чем на треть до почти 4 долларов за галлон – 1,06 долл. за литр (46,5 грн), а жизненно важное для промышленности дизельное топливо превысило 5 долларов за галлон – почти 1,3 долл. за литр (около 58 грн).

