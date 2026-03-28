Армия РФ рвется вперед в Сумской области: в ГПСУ рассказали, имеет ли враг успех

При этом оккупанты имеют преимущество в численности личного состава и в средствах поражения, сообщил Демченко.

В Сумской и Харьковской областях россияне пытаются расширить свою зону контроля, поэтому украинские пограничники отражают попытки пехотных групп противника продвигаться. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"За прошедшие сутки, например, в пределах населенного пункта Вовчанские Хутора пограничники отразили попытку пехотных групп противника продвинуться", – отметил он.

В Сумской области россияне совершают штурмовые действия в Краснопольской, Хотинской и Юнаковской общинах, в направлении населенного пункта Сопич. В Харьковской области - в Вовчанской общине. По словам Демченко, оккупанты стремятся расширить свою зону контроля и перенести боевые действия непосредственно на территорию Украины.

Однако, подчеркнул он, существенных успехов противник не имеет, поскольку "украинские воины дают отпор таким действиям", применяя артиллерию, беспилотники, и "враг несет большие потери".

"Но, к сожалению, имея преимущество в личном составе и средствах поражения, противник в пределах границы с Украиной в направлении этих областей продолжает проявлять активность", – говорит он.

В то же время, отметил Демченко, приграничные районы на севере страдают и от обстрелов, особенно Сумская и Харьковская области:

"Меньше обстрелов приходится на Черниговскую область, но нельзя сказать, что их мало, потому что интенсивность достаточно высокая".

Ситуация на фронте

Ранее УНИАН писал, что армия РФ наращивает штурмы под Покровском, направляя основные усилия на продвижение в районах Гришиного и в направлении Родинского, при этом пытается действовать так называемыми "малыми клешнями" и продвигаясь флангами. В центре Гришиного продолжаются стрелковые бои, а украинские подразделения сдерживают противника и блокируют его продвижение с востока поселка. Одновременно враг чаще пытается продвигаться на запад, избегая прямого входа в населенный пункт.

По информации украинского аналитического мониторингового проекта DeepState, россияне добились успеха в Донецкой области. В частности, их продвижение за последние сутки зафиксировано вблизи населенных пунктов Васюковка и Федоровка Вторая.

Кроме того, известно, что на Покровском направлении россияне пытаются создать котел. По мнению офицера оперативного планирования отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" Рамзана, у врага ничего не получится, потому что он "пытается сделать это уже около полугода", однако Силы обороны успешно противодействуют.

Вас также могут заинтересовать новости: