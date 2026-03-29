Украина и НАТО никогда не были так близки, но украинское членство все равно остается недостижимым.

Украина и НАТО никогда не были так близки, ни в плане политического взаимодействия, ни практического сотрудничества. Никогда диалог не был таким интенсивным и основанным на доверии, как в настоящее время.

Однако есть сила, которая надежно продолжает удерживать Украину вне НАТО, говорится в материале The Telegraph. Издание отметило, что Украине постоянно приходится придумывать форматы и поводы, чтобы донести сво позицию до союзников и лучше понять их подходы. Однако, есть ряд стран, которые уже психологически воспринимают Украину как члена НАТО и сами предлагают постоянную связь или даже координацию.

Но, как указало издание, истинная причина, по которой Украина до сих пор не в Альянсе - это болезненные имперские фантазии человека в Кремле, которые десятилетиями заставляли союзников отвергать саму идею членства Украины в НАТО - под другими, конечно, более благородными предлогами, такими как недостаточные антикоррупционные реформы или просто "отсутствие консенсуса".

"Невозможность вступления Украины в НАТО в обозримом будущем - всего лишь политическая конструкция. Ни больше, ни меньше. Ее можно бесконечно укреплять, а можно очень быстро разрушить", - написало издание.

Эта конструкция основана на 3 мифах, которые Россия успешно внедрила во многих столицах мира. Во-первых, миф о том, что Москве обещали, что НАТО не будет расширяться, потому что присутствие НАТО у границ России якобы угрожает ее безопасности. В действительности – нет. Последний лидер СССР, которому это якобы обещал Вашингтон, лично опроверг это.

Во-вторых, миф о том, что если Украина станет членом НАТО, Россия начнет против нее войну. Дело в том, что Россия впервые нанесла по Украине военное удар именно тогда, когда Киев под давлением Москвы принял закон о нейтральном статусе и не имел намерения вступать в НАТО.

"Даже Генри Киссинджер, который долгое время считал, что Украину не следует приглашать в НАТО, чтобы не провоцировать РФ, после начала полномасштабного вторжения признал, что никаких ограничений на членство Украины больше нет", - написало издание.

Более того, совершенно очевидно, что Украина в НАТО была бы гораздо лучшей гарантией безопасности для России, чем Украина, действующая полностью независимо в ответ на угрозы со стороны Кремля, считает издание.

В-третьих, миф о том, что Россия начала полномасштабную войну, потому что Украине было обещано членство в НАТО. На самом деле тогдашняя администрация президента Джо Байдена была категорически против приглашения Украины в НАТО, прикрываясь надуманным аргументом о коррупции.

"Россия начала войну, потому что хотела – и до сих пор хочет – уничтожить Украину, ликвидировать украинскую государственность и стереть украинскую идентичность, а не потому, что боялась членства Украины в НАТО. Членство в НАТО неприемлемо для России не потому, что оно ей угрожает, а потому, что оно осложняет задачу уничтожения Украины и восстановления империи", - отмечается в материале.

Также говорится о том, что членство Украины в НАТО, так же как и в Евросоюзе, стало бы самым ясным сигналом для российской власти и общества о том, что Украина никогда больше не станет частью какой-либо версии российской империи.

"Трудно понять, почему это так сложно осознать: нечленство Украины в НАТО не является целью России в войне. Это всего лишь инструмент для достижения ее реальной цели – уничтожения Украины", - подчеркивается в материале.

Далее журналисты рассуждают о том, что участие украинских военных в качестве "красной команды" в учениях НАТО – это лишь один небольшой пример того, как Украина может помочь НАТО подготовиться к будущей конфронтации. Закаленная в боях армия, украинские оборонные технологии и инновации – вот что может значительно укрепить НАТО, а не ослабить его. И по мере формирования европейского НАТО Украина может стать одним из его ключевых членов.

Отмечается, что пока Украина ищет гарантий безопасности, похоже, она сама становится таким гарантом для стран, которые теперь особенно нуждаются в украинском опыте и навыках, чтобы быть готовыми отразить агрессию в современной войне с использованием беспилотников и роботизированных систем.

"Пятый год подряд Украина является щитом Европы. Но в действительности Украина заслуживает быть мечом Европы. И мечом НАТО", - подітожило издание.

НАТО и Украина

23 января глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук заявляла, что сейчас против вступления Украины выступает наименьшее количество стран-членов Альянса за всю историю. По ее словам, хотя консенсус среди стран-членов НАТО по приглашению и членству Украины в Альянсе до сих пор не достигнут, тенденция меняется.

А 19 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина сделала все необходимое для вступления в НАТО. Однако окончательное решение будут принимать страны-члены Альянса.

