29 марта в Украине переводят время и поздравляют некоторых музыкантов.

Двадцать девятый день марта интересен для людей, которым не безразлична музыка. Все потому, что праздник сегодня в Украине и в мире проводится в честь одного из классических музыкальных инструментов. Кроме того, в сегодняшнюю ночь проходит важное событие в нашей стране. А по народным верованиям принято чествовать березу.

Какой сегодня праздник в мире

На планете 29 марта ежегодно проводится Международный день пианино. Поклонники музыкального инструмента объединяются, чтобы насладиться фортепианной музыкой и прослушать наиболее значимые композиции. Также в честь события пианисты получают поздравления от близких.

Еще на эту дату установлены такие всемирные праздники сегодня - День фокусника, День рождения Кока-Колы, День русалки и День против удаления когтей у котов.

Какой сегодня праздник в Украине и важные события

Украинских государственных торжеств 29 марта нет, но в честь международного праздника можно поздравить знакомых пианистов. Однако сегодняшней ночью в Украине проводится важная процедура - это день, когда переводят часы на летнее время. В 2:59 стрелки передвигают на 4:00, то есть третий час полностью пропускается. Таким образом, наша страна перейдет на часовой пояс UTC+3.

Два года назад процедуру хотели отменить, но Владимир Зеленский так и не подписал закон. Поэтому перевод часов в Украине 2026 все равно состоится. Напомним, что вручную нужно менять только механические часы, поскольку современная техника делает это по умолчанию.

Какой сегодня праздник церковный

В православии по новому стилю в этот день чествуют епископа Марка Арефуссийского, который пережил пытки за свою веру. Поэтому в молитвах у него просят душевных сил и помощи в преодолении испытаний.

Католикам также будет интересно узнать, какой сегодня церковный праздник. У них 29 марта 2026 года отмечается Вербное воскресенье - последнее воскресенье перед Пасхой. Напомним, что у православных аналогичный праздник будет 5 апреля.

Какой сегодня праздник в народе

Давние приметы про сегодняшнее число говорят следующее:

если небо покрылось серыми тучами, то реки скоро разольются;

прошел дождь - к богатому урожаю пшеницы;

расцвела мать-и-мачеха - к погожему апрелю;

гроза предвещает прохладное лето.

Наши далекие предки в праздник сегодня чествовали березу и собирали с неё сок. Напиток пили при любых болезнях или общей слабости. А березовые веточки срезали и ставили дома в вазу, чтобы защитить жилье от беды. При этом было верование, что если на ветке распустятся листья, то это к большой удаче.

Что нельзя делать сегодня

По народным представлениям считается, что праздник 29 марта не подходит для поминания умерших. Еще запрещается говорить плохие вещи о погибших. Церковь не позволяет нарушать Великий пост 2026, а также завидовать другим и желать кому-то несчастья.

Вас также могут заинтересовать новости: