Военные ищут более доступные и массовые способы противодействия беспилотникам на фоне их распространения на поле боя.

Американская армия изучает возможность применения стандартных боеприпасов – включая пули, миномётные и артиллерийские снаряды – для уничтожения небольших беспилотников. Такой подход рассматривается как альтернатива более дорогим и специализированным системам противовоздушной обороны, пишет издание Defense Оne.

Инициатива американских войск связана с тем, что малые дроны становятся всё более распространёнными и используются для разведки и нанесения ударов. При этом существующие средства борьбы с ними не всегда экономически оправданы. Особенно когда речь идёт о дешёвых беспилотниках, для перехвата которых применяются дорогостоящие ракеты, говорится в публикации.

"Мы все знаем, насколько важны ракеты в боевых действиях. Мы видим это в новостях. Но есть и момент, когда ракеты не могут поразить каждый боеприпас, каждую угрозу, поэтому нам нужно дополнить это тем, что уже есть в наших подразделениях", – заявила в среду на Глобальном симпозиуме вооруженных сил США заместитель руководителя проекта по системам маневренных боеприпасов Кейтлин Тани.

Согласно информации, армия США изучает способы повышения эффективности уже имеющихся вооружений. Речь идёт о возможности адаптации традиционных видов вооружения таким образом, чтобы их можно было использовать против воздушных целей малого размера, без внедрения новых и дорогостоящих систем.

"Мы берём вашу боевую машину Bradley и [превращаем её, - ред.] в боеспособную машину для борьбы с БПЛА, используя уже имеющееся на ней вооружение. Мы берём пехотинцев, у которых уже есть Mk-19 [американский автоматический станковый гранатомёт, - ред.] в составе взвода, и предоставляем им возможности для борьбы с БПЛА", - сообщает Тани.

Пентагон также уделяет внимание развитию средств противодействия беспилотным системам, учитывая их возрастающую роль в современных конфликтах. При этом акцент делается на поиске решений, которые можно масштабировать и применять в различных условиях, включая массовое использование на поле боя, отмечается в публикации.

Отдельное внимание уделяется балансу между стоимостью перехвата и стоимостью непосредственно цели. Использование более дешёвых боеприпасов для уничтожения недорогих дронов рассматривается как один из возможных подходов к снижению затрат при сохранении эффективности обороны, считают эксперты.

Идея заключается в том, чтобы интегрировать борьбу с малыми беспилотниками в уже существующие системы вооружения, а не полагаться исключительно на специализированные комплексы, которые могут быть ограничены по количеству или стоимости применения, резюмируют в публикации.

Ранее сообщалось, что Пентагон рассматривает вопрос о перенаправке оружия, предназначенного для Украины, на Ближний Восток. Решение рассматривалось в рамках того, что война в Иране истощает наиболее важные боеприпасы армии США.

Окончательное решение о перенаправлении оборудования еще не принято, но такие позиции подчеркнут растущие компромиссы, необходимые для поддержания войны США против Ирана.

Кроме того, Соединенные Штаты срочно отправляют более 1000 военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближний Восток. Эти элитные подразделения – главная сила реагирования армии США, которая действует молниеносно в сложных операциях, подготовка проходит в режиме секретности.

