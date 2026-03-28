Армия США ищет простые и доступные методы борьбы с малыми дронами, – Defenseone

Американская армия изучает возможность применения стандартных боеприпасов – включая пули, миномётные и артиллерийские снаряды – для уничтожения небольших беспилотников. Такой подход рассматривается как альтернатива более дорогим и специализированным системам противовоздушной обороны, пишет издание Defense Оne.
Инициатива американских войск связана с тем, что малые дроны становятся всё более распространёнными и используются для разведки и нанесения ударов. При этом существующие средства борьбы с ними не всегда экономически оправданы. Особенно когда речь идёт о дешёвых беспилотниках, для перехвата которых применяются дорогостоящие ракеты, говорится в публикации.
"Мы все знаем, насколько важны ракеты в боевых действиях. Мы видим это в новостях. Но есть и момент, когда ракеты не могут поразить каждый боеприпас, каждую угрозу, поэтому нам нужно дополнить это тем, что уже есть в наших подразделениях", – заявила в среду на Глобальном симпозиуме вооруженных сил США заместитель руководителя проекта по системам маневренных боеприпасов Кейтлин Тани.
Согласно информации, армия США изучает способы повышения эффективности уже имеющихся вооружений. Речь идёт о возможности адаптации традиционных видов вооружения таким образом, чтобы их можно было использовать против воздушных целей малого размера, без внедрения новых и дорогостоящих систем.
"Мы берём вашу боевую машину Bradley и [превращаем её, - ред.] в боеспособную машину для борьбы с БПЛА, используя уже имеющееся на ней вооружение. Мы берём пехотинцев, у которых уже есть Mk-19 [американский автоматический станковый гранатомёт, - ред.] в составе взвода, и предоставляем им возможности для борьбы с БПЛА", - сообщает Тани.
Пентагон также уделяет внимание развитию средств противодействия беспилотным системам, учитывая их возрастающую роль в современных конфликтах. При этом акцент делается на поиске решений, которые можно масштабировать и применять в различных условиях, включая массовое использование на поле боя, отмечается в публикации.
Отдельное внимание уделяется балансу между стоимостью перехвата и стоимостью непосредственно цели. Использование более дешёвых боеприпасов для уничтожения недорогих дронов рассматривается как один из возможных подходов к снижению затрат при сохранении эффективности обороны, считают эксперты.
Идея заключается в том, чтобы интегрировать борьбу с малыми беспилотниками в уже существующие системы вооружения, а не полагаться исключительно на специализированные комплексы, которые могут быть ограничены по количеству или стоимости применения, резюмируют в публикации.
