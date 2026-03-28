Ловушка для первенца: психологи назвали одну вещь, которая мешает старшим дочерям жить

Первенцы-девочки взрослеют быстрее из-за материнского стресса во время беременности, что превращает их в "запасных родителей" еще в детстве.

Вы слишком ответственны для своего же блага? Вы крайне критичны к любой допущенной ошибке? Вы перфекционистка? Должно быть, вы старшая дочь. Хотя младшие, средние и единственные дети тоже могут обладать этими характеристиками, данные черты теснее всего связаны со старшими дочерьми – концепция, известная как "синдром старшей дочери".

Недавнее исследование по этой теме показало, что первенцы-девочки на самом деле созревают быстрее других детей из-за стресса, который их матери испытывали во время беременности, пишет Huffpost.

Это означает, что в популярных видео и мемах о трудностях жизни старшей дочери есть доля истины. Они включают в себя необходимость брать на себя взрослые задачи в детстве, организацию семейных встреч и неспособность просить кого-либо о помощи.

Невидимая ментальная нагрузка

Для любой старшей дочери не станет сюрпризом, что это нелегко, и, скорее всего, вам становится не по себе при мысли обо всем, что, по вашему мнению, нужно сделать. [Небольшое примечание: не нужно].

Если вы хотите чувствовать себя счастливее и реализованнее, терапевты указали на одну вещь, которая стоит на пути к вашему счастью: гиперответственность. По словам Натали Мур, лицензированного семейного терапевта из Калифорнии, для старших дочерей характерно "чувствовать чрезмерную ответственность за свою родительскую семью".

Они могут чувствовать ответственность за младших братьев и сестер и даже за своих родителей, добавила она. Они также могут ощущать необходимость нести "ментальную нагрузку" или выполнять невидимые задачи, необходимые для поддержания семьи на плаву – например, покупка подарков на день рождения племяннику или контроль того, чтобы братья и сестры поздравили родителей с годовщиной.

"И затем это может распространиться на другие отношения: чувство ответственности в собственных семьях, дома и даже гиперответственность на работе", – заявила Мур. "Они всегда должны быть теми, кто следит за тем, чтобы все было сделано и чтобы каждый выполнил свою работу вовремя".

Когда вы беспокоитесь обо всех вещах, о которых нужно позаботиться, бывает трудно расслабиться и повеселиться.

Роль "суррогатного родителя"

Для многих старших дочерей ответственность настолько велика, что они заменяют собой родителей. "Я думаю, одна из особенностей старших дочерей заключается в том, что они часто несут на себе часть родительского бремени", – отметила Даника Харрис, соматический терапевт и коуч из Техаса. Это еще раз свидетельствует о повышенном чувстве долга, которое многие испытывают.

"Иногда им прямо говорят, что они несут ответственность. Но часто это неявная вещь, происходящая в семейной системе, где они берут на себя часть семейных дел", – пояснила Харрис.

Это особенно актуально, когда в семье больше двух детей – старшая дочь почти становится суррогатным родителем, подчеркнула она. "Если мы говорим о гетеросексуальной динамике, где отцы исторически, возможно, не уделяли столько времени уходу за детьми или домашним делам, старшая дочь будто ставится на эту роль", – констатировала Харрис. "В итоге возникает коалиция между матерью и старшей дочерью, и получается, что они вдвоем управляют домом, они вдвоем управляют семьей".

И это давление ответственности заставляет их чувствовать, что они не могут заставлять родителей волноваться.

"Старшая девочка почти всегда слышит: "Ты та, о ком мне никогда не приходится беспокоиться", и ее будто втискивают в роль, где "мне не позволено заставлять родителей волноваться"", – рассказала Харрис.

Это порождает огромное чувство перфекционизма. "Это приводит к тому, что старшая дочь оказывается запертой в одной очень жесткой роли: я должна быть идеальной. Если они делают что-то не так, возникает лавина самокритики", – разъяснила Харрис. "И поскольку их "парентифицировали" (сделали родителями для своих родителей) и слишком рано заставили повзрослеть, у них очень высокие ожидания от самих себят".

Социальные ожидания и выгорание

Общественное давление тоже не помогает. Вы наверняка осознаете, что общественные ожидания от девочек и женщин отличаются от ожиданий от мальчиков и мужчин, что только усиливает чувство гиперответственности, отметила Мур.

"Мы склонны ожидать от девочек и женщин большей эмоциональной отзывчивости и принятия на себя роли опекуна", – заявила она. "Так что старшие дочери получают двойную дозу. Мало того, что они старшие и, следовательно, самые зрелые, так на них еще и возлагаются эти гендерные ожидания".

Все это возлагает на старших дочерей несправедливое бремя, которое может лишить их счастья. По словам Харрис, это происходит потому, что девочка чувствует себя более ответственной и взрослой, чем должна быть в детстве.

"Когда мы возлагаем взрослые обязанности на детей, они будут чувствовать, что терпят неудачу, потому что они буквально не экипированы для выполнения таких задач", – подчеркнула Харрис. "И если мы чувствуем себя неудачниками в детстве, мы будем стараться все сильнее, сильнее и сильнее".

И эти тяжелые чувства не прекращаются, когда старшая дочь достигает совершеннолетия.

"Нужно помнить, что, поскольку эти семейные роли и ожидания формировались в таком юном возрасте, мы часто их не осознаем", – пояснила Мур. "Это то, что старшие дочери просто делают не задумываясь".

У многих старших дочерей есть естественный импульс проверять, как дела у окружающих, и следить за тем, чтобы все делали то, что должны, добавила Мур. Более того, старшие дочери часто становятся лидерами в кругу друзей или теми, на кого все могут положиться – "но рядом с вами никого нет в трудную минуту", – заметила Харрис.

И как все это может не влиять на счастье?

"Когда кто-то берет на себя больше ответственности, чем это уместно или чем он может вынести, он будет более склонен к чувству подавленности", – заявила Мур. "Они могут выгореть. У них могут появиться симптомы тревоги или депрессии".

Кроме того, они могут чувствовать себя неудачницами или испытывать вину, когда не могут со всем справиться, что еще больше подрывает радость, согласно Мур.

Как выйти из этого цикла

Осознание – это первый шаг к преодолению этих проблем.

"Первый шаг в любом изменении поведения – это осознание: понимание своей роли, размышление о том, откуда она взялась... наблюдение за тем, что в этой роли вам нравится, а что нет", – пояснила Мур.

Могут быть определенные части роли, которые вредят вашему счастью, такие как гиперответственность и выгорание. Но могут быть и те части, которые вам нравятся, и это нормально. Это может означать, что вы готовы давать советы своим братьям и сестрам, но им нужно позвонить, прежде чем приходить за этим отзывом. Или, если вам нравится организовывать ужины на день рождения мамы, вы можете продолжать это делать, но настоять на том, чтобы брат разделил с вами счет.

" Важной частью этого процесса станет установление границ и реальный пересмотр вашей роли в пользу чего-то, что больше соответствует вашим текущим ценностям и тому, чего вы хотите для себя сейчас", – заявила Мур.

Работа с внутренним ребенком и сострадание к себе также важны.

"Часто я прошу клиентов проявить любопытство к чему-то из их детства, что они упустили, потому что были заняты "гиперфункционированием"", – рассказала Харрис.

Например, если вы мечтали сходить в бассейн с друзьями, но всегда должны были спешить домой, чтобы присматривать за младшими, побалуйте себя походом в бассейн сейчас.

"Что "маленькая вы" хотели сделать, но не смогли?" – спросила Харрис. Как только вы решите, сделайте это. "Маленькой вам приходилось быть сильнее, чем следовало бы когда-либо быть. Поэтому мы хотим утешить ту девочку сейчас, чтобы вы могли почувствовать, что можете стать мягче в настоящем", – добавила она.

Путь к бережности к себе

Также важно быть бережной к себе, что может включать ведение дневника, отказ от лишней ответственности ради отдыха или отказ от самонаказания при совершении ошибки, подчеркнула Харрис. Вам также следует найти хотя бы одного человека, на которого вы можете положиться и к которому можете прийти в плохой день – и это не должен быть кто-то из вашей семейной системы.

"Я действительно верю, что когда мы можем смягчиться по отношению к себе и быть нежными с собой, меняется абсолютно все в нашей жизни", – добавила Харрис. "У нас будет тот же день, несмотря ни на что. Но если мы сможем быть добрее к себе, то в конце дня мы не будем такими несчастными, уставшими и изможденными".

Для старших дочерей, привыкших к жесткости и перфекционизму, бывает трудно разорвать этот цикл. "Это звучит так: "Если я не буду строга к себе, я не буду в безопасности"", – заметила Харрис. Но это неправда, акцентировала она. То, что было верно в детстве, неверно во взрослой жизни, когда у вас больше ресурсов и автономии.

"Мозгу трудно в это поверить, но если вы сможете немного смягчиться по отношению к себе, телу очень понравится это сообщение", – подытожила Харрис. "Тело действительно благодарно, когда мы не так строги к себе".

