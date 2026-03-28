В круиз можно с четверолапыми: компания назвала условия, при которых пушистых пустят в каюту

Теперь домашние питомцы смогут стать полноправными обитателями морских лайнеров во время длительных путешествий. Об этом сообщает издание Euronews со ссылкой на заявление американской компании Fabled Voyages.

Оператор запускает программу Pets Onboard, которая позволит владельцам не расставаться со своими животными на протяжении всего времени пребывания на борту. Благодаря этому решению владельцам животных больше не придется отказываться от длительных поездок.

По словам представителей компании, в каждой резиденции разрешат содержать до двух животных (собак или кошек). Однако существуют определенные требования к их размеру, здоровью и поведению.

На лайнере FV Horizon, который вмещает 2400 человек, планируют создать специальные зоны для прогулок и обеспечить ветеринарную помощь.

"Домашние животные – это семья для многих наших будущих жителей. Наша ответственность заключалась в том, чтобы разработать программу, которая уважает эту связь, одновременно обеспечивая комфорт, безопасность и гармонию на борту", – подчеркнула Мэдисон Миллер, основательница и генеральный директор Fabled Voyages.

По имеющимся данным, прием депозитов начнется уже 30 марта. Владельцам придется внести единовременный взнос в размере 1 000 долларов и ежемесячную плату в размере 130 долларов за содержание животного. Как говорится в правилах, эти средства пойдут на усиленные санитарные меры и обустройство инфраструктуры.

"Наша цель – не создать круиз, ориентированный исключительно на домашних животных. Наша цель – устранить ненужные ограничения, которые мешают людям отдаться длительным путешествиям", – добавила Миллер.

География маршрутов компании охватывает впечатляющие уголки мира: от величественных фьордов Северной Европы и Балтики до солнечных побережий Западной и Южной Европы. Путешественники могут насладиться классикой Средиземноморья, исследовать античные сокровища его восточной части или же выбрать экзотику Ближнего Востока, Восточной Африки и бескрайних просторов Индийского океана.

