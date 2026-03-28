Способна ли Европа защищиться от ракет Ирана: эксперты указали на опасную проблему

Вся противоракетная оборона европейских стран напрямую зависит от США.

Учитывая, что Иран может запускать баллистические ракеты на расстояние в 4000 километров, в зоне риска находятся большинство европейских столиц, кроме Мадрида, Лиссабона и Дублина. Поэтому вопрос теперь в том, способна ли Европа защититься от таких ударов. Как пишет Defense Express, на самом деле проблем с единичными иранскими ракетами у Европы быть не должно. Но есть один опасный момент, который может кардинально изменить ситуацию.

Так, в случае запуска Ираном ракеты сначала она будет зафиксирована американскими спутниками. Затем цель появится на экранах радаров самолетов AEW&C, а затем ее должен увидеть РЛС AN/TPY-2 на базе вооруженных сил США в Турции. Также ее должны зафиксировать и на американских ракетных эсминцах класса Arleigh Burke в Восточном Средиземноморье.

Такое количество данных из разных источников позволит быстро и точно классифицировать угрозу и определить, куда именно направлена ракета, а также определить необходимые средства уничтожения, отмечают эксперты.

Нейтрализация угрозы

Первая попытка перехватить ракету может быть осуществлена с эсминцев с помощью противоракет SM-3, которые перехватывают баллистические цели за пределами атмосферы.

Кроме того, США располагают двумя комплексами Aegis Ashore, которые фактически являются "сухопутными ракетными эсминцами". Первый из них находится в Румынии под Девеселу, второй – в Польше под Редзиково. В зависимости от траектории полета иранской ракеты они смогут отработать по цели либо вместе, поскольку их зоны пересекаются, либо сработает только один из них – румынский.

"Учитывая эффективность перехватчиков SM-3, даже одного из этих компонентов должно хватить для отражения единичной иранской баллистической атаки на Европу", – отмечают в Defense Express.

Однако есть важный нюанс: все перечисленные пока средства обнаружения и уничтожения цели – американские.

"В основном вся противоракетная оборона европейских стран напрямую зависит от США. И поэтому угрозы Вашингтона выйти из Европы означают и риск остаться один на один с этой задачей", – отмечают эксперты.

Удары Ирана

Ранее СМИ писали, что во время ударов по комплексу "Рас-Лаффан" компании QatarEnergy в Катаре Иран применил современные ракеты, которые обладали высокой маневренностью и смогли избежать американских систем противовоздушной обороны Patriot.

Кроме того, Иран выпустил две ракеты по американо-британской базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, который находится примерно в 4000 км от Исламской Республики, что говорит о том, что Тегеран может наносить удары на значительно большее расстояние, чем ожидалось.

