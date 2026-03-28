Зеленский рассказал, почему Украина стала эффективнее бить по российским НПЗ

Украина наносит удары по глубокому тылу россиян с помощью своих собственных дронов, а не ракет, полученных от европейских партнеров.

Украинские дроны и дроно-ракеты становятся более эффективными для поражения объектов в глубоком тылу на российской территории, в том числе нефтяной инфраструктуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами через ZOOM. В частности, глава государства рассказал, как он оценивает на фоне мирового топливного кризиса результаты последних украинских дальнобойных ударов по российской нефтяной инфраструктуре.

Зеленский отметил, что украинские удары стали более эффективными благодаря тому, что у Украины появились более эффективные дальнобойные дроны.

"Технически дорабатываются все они – дроны и дроно-ракеты. При массовом применении. Все понимают, что это было применение не ракет от партнеров. Потому что мы понимаем, сколько километров до Ленинградской области. Мы ответили на удар по нашей энергетике. Мы ответили сильным ударом", – сказал Зеленский.

В частности, по его словам, благодаря украинской атаке удалось уменьшить нефтяные возможности в российском порту "Усть-Луга":

"Мы их сократили. Был доклад – 40% их мощностей осталось в этом объекте после нескольких соответствующих оперативных действий".

Украина всегда предлагает энергетическое перемирие

"Мы много раз и предлагали, и предлагаем, и когда после той или иной атаки к нам обращаются партнеры за подробностями – мы всегда поднимаем вопрос о прекращении огня. Наше предложение, и это выгодно для всех, на мой взгляд, – выгодно перейти к дипломатии. Поэтому Россия должна прекратить наносить удары по нашей энергетике. Мы тогда не будем ей отвечать", – подчеркнул Зеленский.

Удары по российскому НПЗ

По данным Reuters, ключевой российский порт по экспорту нефти на Балтике Усть-Луга приостановил отгрузку нефти и нефтепродуктов после массированной атаки украинских дронов.

28 марта Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в Ленинградской области по состоянию на утро продолжаются пожары на территории нефтеперерабатывающего завода "НОВАТЭК-Усть-Луга" и нефтяного терминала "Транснефть-порт Приморск".

