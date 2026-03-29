Выжженная вулканом земля ожила после эксперимента: теперь там растет более 40 тысяч растений

Более 40 лет назад извержение вулкана привело к масштабным разрушениям, в результате чего обширные территории оказались покрыты бесплодной пемзой.

Кратковременный эксперимент, проведенный после извержения вулкана Сент-Хеленс (США), имел последствия, которые остаются заметными даже спустя 43 года. Об этом пишет Daily Galaxy.

Ученые, поместив крошечных существ на бесплодную вулканическую землю, намеренно спровоцировали длительный процесс восстановления, движущей силой которого стала подземная жизнь.

"В мае 1980 года это извержение привело к масштабным разрушениям, оставив обширные территории покрытыми бесплодной пемзой. Растительность едва восстанавливалась, и первые признаки восстановления были минимальными: лишь несколько видов смогли прижиться в суровых условиях", - рассказывается в материале.

Столкнувшись с таким медленным восстановлением, ученые опробовали необычный метод. В 1983 году они выпустили грызунов семейства гоферовых на определенные участки, надеясь, что их рытье выведет погребенные микроорганизмы на поверхность.

От почти полной пустоты до 40 000 растений

До эксперимента в этой местности было зарегистрировано лишь около десятка растений, однако ситуация быстро изменилась. Шесть лет спустя участки, на которых были грызуны, были заполнены более чем 40 000 растений.

Согласно докладу Калифорнийского университета, соседние участки, которые не подвергались такому же воздействию, оставались преимущественно бесплодными, из-за чего было трудно игнорировать такой контраст. В частности, микробиолог Майкл Аллен, участвовавший в работе, не ожидал того, что произойдет дальше благодаря этим маленьким существам.

"Их часто считают вредителями, но мы предположили, что они вытащат старую почву на поверхность, и именно там произойдет восстановление", - подчеркнул он.

Отмечается, что этого оказалось достаточно, чтобы восстановить рост в невероятных масштабах.

Подземные существа проделали настоящую работу

То, что эти подземные существа вытащили на поверхность, было не просто землей. Среди этого были бактерии и микоризные грибы - крошечные организмы, которые играют большую роль в выживании растений.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале "Frontiers", эти грибы соединяются с корнями растений, помогая им поглощать питательные вещества и воду в сложных условиях. Без такой системы поддержки подавляющее большинство растений не имело бы шансов выжить в вулканической почве.

По словам исследовательницы Эммы Аронсон, эти грибные сети также помогали деревьям отрастать, перерабатывая питательные вещества из опавшего материала, такого как хвойные иголки.

"В некоторых местах деревья отросли почти сразу. Не все погибло, как все думали", - сказала она.

Также исследователей удивило то, что спустя более 40 лет те же участки до сих пор полны жизни. В исследовании журнала Frontiers говорится, что микробные сообщества, созданные в то время почвенными организмами, активны и продолжают поддерживать рост растений.

"На вырубленном участке до сих пор почти ничего не растет. Было шокирующе взглянуть на почву векового леса и сравнить ее с мертвым участком", – подчеркнула Аронсон.

Как пишет Daily Galaxy, такое долгосрочное влияние от столь короткого эксперимента - это не то, что можно увидеть часто.

"Мы не можем игнорировать взаимосвязь всех вещей в природе, особенно тех, которых мы не видим, таких как микробы и грибки", - прокомментировала аспирантка Миа Мальц.

