Япония запускает двигатель, работающий на 30 % водорода и вырабатывающий электроэнергию

Стало известно, как промышленные гиганты смогут радикально сократить выбросы без замены старых сетей.

Япония совершила прорыв в энергетике, запустив первый в мире коммерческий двигатель, генерирующий свет из смеси водорода и газа, пишет издание ECONEWS.

По имеющимся данным, разработка основана на платформе Green Gas Engine серии KG. Во время успешных испытаний на заводе Kobe Works система мощностью 8 мегаватт стабильно работала почти год. По мнению разработчиков, ключевым преимуществом является возможность модернизации уже установленного оборудования.

"Система мощностью 8 мегаватт работала одиннадцать месяцев на природном газе, обогащенном до 30 процентов водорода по объему", – отмечают разработчики.

Важным преимуществом является то, что старые двигатели серии KG не станут ненужными. По мнению инженеров, их можно просто модернизировать. Выходная мощность остается стабильной даже при добавлении 30% водорода. Это означает, что двигатель, купленный 10 лет назад, не превращается в хлам.

Особое внимание уделили безопасности, ведь молекулы водорода очень крошечные и легко воспламеняются. Поэтому разработчики добавили специальные детекторы источников и системы промывки труб азотом. Кроме того, компания модернизировала трубы, чтобы уменьшить количество соединений, где газ мог бы выходить наружу.

"Жидкий водород – это жизненно важный ключ к реализации устойчивого энергетического общества", – подчеркнул руководитель отдела стратегии компании Кей Номура.

Открытие ученых

Ранее УНИАН писал, что исследователи смогли получать водород из морской воды, используя солнечный свет и жидкий металл галлий, который запускает реакцию расщепления воды. Такая технология не требует очищенной воды и энергоемких установок, что потенциально удешевляет производство топлива. Пока что метод только протестирован в лаборатории.

