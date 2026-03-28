'Он не думал, что будет целовать меня в задницу': Трамп о принце Саудовской Аравии

Глава Белого дома резко высказался об отношениях с наследным принцем Саудовской Аравии.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман не ожидал такого развития событий и теперь вынужден изменить свое поведение по отношению к США.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп. "Он не думал, что придется целовать меня в задницу. Он действительно не думал. Он думал, что это будет просто очередной американский президент-неудачник, при котором страна скатится вниз, но теперь он должен быть любезен со мной", – сказал Трамп.

Видео дня

Глава Белого дома пояснил, что саудовский принц якобы рассчитывал на слабость США, однако ситуация изменилась. После этого Трамп добавил, что Эр-Рияд должен изменить тон общения с Вашингтоном.

Примечательно, что еще несколько дней назад Трамп назвал принца воином и заявил, что Саудовская Аравия сражается на одной стороне с США.

Ситуация на Ближнем Востоке

17 марта издание Reuters написало, что изначально страны Персидского залива не просили США начинать войну с Ираном, но сейчас многие из них призвали Вашингтон не останавливаться.

Как отметило издание со ссылкой на собственные источники, изменение позиции региональных лидеров связано с тем, как Иран ответил на американо-израильские удары. В частности, теперь страны Персидского залива опасаются, что если Иран будет обладать большим количеством оружия, то он сможет постоянно угрожать энергетическим ресурсам региона, как это происходит сейчас, когда Иран блокирует Ормузский пролив.

А 24 марта The New York Times писала, что именно наследный принц Саудовской Аравии убеждает Трампа не сворачивать военную операцию против Ирана. По данным издания, принц во время нескольких недавних контактов настаивал на продолжении кампании, указывая на возможность для развития Ближнего Востока. Он также подчеркивал, что Иран представляет собой долгосрочную угрозу для стран Персидского залива.

