Украина переходит на летнее время: почему часы переводят именно в 3 часа ночи

Это время было выбрано с учетом ряда факторов, говорит Билявский.

В ночь на воскресенье, 29 марта, Украина переходит на летнее время. В три часа ночи стрелки часов переводят на один час вперед.

Как пояснил аналитик энергетических рынков Максим Билявский в комментарии "Украинскому радио", это время было выбрано не случайно. Прежде всего перевод часов в три часа ночи объясняется биоритмами функционирования человеческого организма.

"Во-вторых, это несет в себе элементы коммерческого характера. Например, существует понятие коммерческих суток при потреблении, например, природного газа для промышленных предприятий. Коммерческие сутки начинаются в 9 часов. Поэтому для того, чтобы не нарушать системы метрологического учета и для промышленных предприятий, и для потребителей, конечно, перевод часов выбрали, по совокупности факторов, в три часа", – отметил он.

Говоря об экономическом эффекте от перевода часов, Билявский сказал, что в пределах страны он минимален. В то же время речь идет о разгрузке пикового периода потребления электроэнергии.

"Речь идет как о начале рабочего дня, так и о завершении суток. Нам, особенно в нынешних условиях, важно уменьшать пиковые нагрузки на энергосистему. Поэтому эффект очевиден", – говорит аналитик.

Перевод часов в Украине

В последнее воскресенье марта происходит переход на летнее время, а в последнее воскресенье октября – возвращение на зимнее. Уже не первый год в Украине ведутся дискуссии о том, не стоит ли отказаться от этой практики.

Еще в 2024 году Рада одобрила законопроект об отмене перевода часов в Украине. 21 августа того же года его подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Однако своей подписью президент Украины Владимир Зеленский документ так и не заверил.

СМИ сообщали, что из-за законопроекта Украина может понести убытки в несколько миллиардов.

