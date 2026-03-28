'Я никому не лгал': Зеленский ответил на обвинение Рубио

Зеленский подчеркнул, что никому ни о чем не лгал.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление госсекретаря США Марко Рубио, в котором тот обвинил украинского лидера во "лжи". Зеленский подчеркнул, что никогда не говорил, что США на него давят.

Об этом Зеленский сказал в ответ на вопрос корреспондента УНИАН во время общения с журналистами через ZOOM. "Что касается американской стороны или госсекретаря, знаете, как говорится: большая часть айсберга не видна, да? Так поверьте, я показал меньшую часть. Я говорю абсолютно откровенно. Можно формулировать по-разному", – подчеркнул Зеленский.

Видео дня

При этом он объяснил, что происходит на дипломатическом треке и когда именно американцы обещают предоставить Украине гарантии безопасности.

"Если сегодня Россия звучит достаточно ультимативно: что она закончит войну только после выхода ВСУ со всей территории Донецкой, Луганской областей… И если этот ультиматум звучит, и американская сторона говорит: "После того, как Россия прекратит войну, мы вам дадим гарантии. В противном случае мы вам гарантии не дадим". К этому можно относиться по-разному, но все сигналы, которые поступали на протяжении всего переговорного процесса, говорят, и это не только мой анализ, это звучит абсолютно прямо, что мы сможем получить гарантии безопасности от США не до прекращения огня, не до окончания войны, а после того, как наши войска выйдут из Донбасса, что является условием окончания войны", – подчеркнул Зеленский.

Как подчеркнул президент, именно в таком формате Украина сможет получить гарантии безопасности от США.

Украина хочет получить гарантии безопасности до окончания войны

Вместе с тем, как напомнил Зеленский, Украина стремится подписать с США соглашение о гарантиях безопасности до окончания войны. Глава государства говорил об этом с президентом США Дональдом Трампом, и не только с ним.

"Да, говорил о том, что мы хотим подписать гарантии безопасности до окончания войны. Они были почти готовы. Я хочу напомнить всем, мы хотим подписать до [окончания войны], как и Prosperity Package [пакет поддержки Украины по восстановлению после окончания войны – УНИАН]. Но американская сторона сказала: "Нет, это будет сделано только в момент окончания войны". Я сказал, что они не будут действовать, бояться здесь нечего. Они будут действовать, когда Конгресс проголосует, а Конгресс будет голосовать уже после окончания войны", – сообщил Зеленский.

Он добавил, что американцы ответили, что вопрос заключается не в том, когда они вступают в силу, а в том, когда эти гарантии даются Украине:

"Гарантии нам даются именно после того, как мы выйдем из Донбасса. И это условие, на сегодняшний день, окончания войны".

Какие гарантии есть у Украины на сегодняшний день

Также, по его словам, все прекрасно понимают, что украинские гарантии безопасности – это украинское производство оружия, ВСУ, европейские партнеры Украины, американские программы, PURL. Все это является гарантиями безопасности на сегодняшний день.

"Мы от всего этого не собираемся отказываться даже после окончания войны. Потому что риски возобновления агрессии достаточно высоки. Вопрос будет зависеть от того, каковы будут наши позиции повсюду – на поле боя, в экономике, с партнерами, в каком состоянии будут наши войска и в каком состоянии будет также армия Российской Федерации", – отметил президент.

Зеленский отрицает: никому не лгал

"Поэтому я никому ничего не лгал. И, честно говоря, у меня нет такой традиции. Просто, возможно, это воспринялось так, будто американцы якобы давят, чтобы мы ушли, и только тогда дадут гарантии безопасности. Я не говорю, что они на нас давят. И никогда этого не говорил ни публично, ни иначе. Поэтому мы и так все понимаем, что происходит. Умным людям не нужно повторять. Все видят, кто в этой ситуации агрессор. Все видят, кто в этой ситуации давит. Все видят, на кого в этой ситуации и кто давит", – подчеркнул глава государства.

Он помнит, какими были ультиматумы России с начала полномасштабного вторжения.

"Если честно, у них аппетит не увеличился. Я помню все их условия. Поэтому посмотрим, как будет. Посмотрим, в каком состоянии будет продолжение наших переговоров. Главное, на мой взгляд, не сдаваться и продолжать диалог. Реагировать, отвечать на все удары Российской Федерации, зеркально отвечать. Так же на все заявления иметь свою позицию", – сказал Зеленский.

Заявление Рубио о Зеленском

Как сообщал УНИАН, 27 марта Рубио опроверг заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон требовал вывода украинских войск из Донбасса в обмен на гарантии безопасности. Рубио назвал такие слова "ложью".

