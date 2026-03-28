Украина не теряет рынки сбыта для дронов: Зеленский раскрыл подробности

Президент рассказал о случаях, когда частные компании наносят ущерб украинскому экспорту.

Украина подписала со странами Ближнего Востока 10-летние контракты на миллиарды долларов прибыли, поэтому потери рынков для продажи дронов нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами через ZOOM. В частности, глава государства прокомментировал жалобы украинских производителей дронов о том, что они якобы теряют окно возможностей для экспорта своей продукции.

"Мы не теряем, на мой взгляд, и я считаю, что 10-летние контракты стратегического уровня уже с тремя странами Ближнего Востока – не буду говорить, на какую сумму, миллиарды, не миллионы, а именно миллиарды для наших экспортеров – все заработают. Украина заработает. Мы не потеряем, потому что будем контролировать, чтобы нашим бойцам оставалось достаточно", – сказал Зеленский

Он считает неправдой утверждение о том, что якобы теряется возможность экспорта дронов за границу.

"Это неправда. Я приводил пример одной из компаний, которая продала тысячу перехватчиков одной стране. Компания очень известна и страна очень известна. Они продали стране тысячу перехватчиков. С одной стороны, это звучит как-то так внушительно – тысяча перехватчиков. А с другой стороны – это $3,5 млн", – отметил Зеленский.

По его словам, Украина в день может производить 2 тыс. перехватчиков, но денег хватает на 1 тысячу.

"Поэтому это не проблема, но компания поднимала вопрос и в СМИ, и не только в украинских, о том, что они теряют экспорт. Я считаю, что они вредят украинскому экспорту. Они продали. Сейчас эта страна обратилась к нам, потому что там нет боевой части. Потому что боевая часть, извините, там – это взрывчатка. Она у нашей армии. Так не получится, что компания продает дроны. Она считает, что она самая умная. А потом обращается к нашим военным, чтобы те дали взрывчатку. Теперь страна на 1 тысячу дронов еще обращается к нашим военным, чтобы те научили и других, как их правильно применять в боевых действиях", – сообщил Зеленский.

Еще президент сказал, что во время визита в другую страну также выяснилось, что той стране продали некоторую часть перехватчиков, но опять без взрывчатки. Кроме того, его просили отправить в ту страну операторов дронов, но он отказался это делать.

Возвращаясь к упомянутой сумме в 3,5 млн долларов, президент добавил, что это несерьезная сумма, поскольку первый государственный контракт эта компания, которая продала тысячу дронов, получила на 300 млн евро.

При этом, как рассказал Зеленский, ему известно о примерно 10 заводах, которые строились в разных уголках мира за спиной у государства. "Только для того, чтобы так: ну не дай Бог, ничего не потерять. Я считаю, что они потеряют. Но есть то, что есть", – добавил Зеленский.

Он отметил, что Украина будет создавать системный подход:

"Будет продавать именно так. Зарабатывать деньги будет Украина, при этом контролировать, чтобы у ребят на поле боя всего хватало. Будем делать все для этого. Дополнительные деньги вкладываются исключительно в Украину и в нашу армию".

