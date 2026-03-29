В Антарктиде бурят 523 м льда водой 75°C, чтобы заглянуть в прошлое

Ученые обнаружили подо льдами Антарктиды ископаемые останки орагнизмов, которым для выживания необходим солнечные свет.

Ученые пробурили сотни метров льда в Антарктиде, чтобы добраться до пород возрастом в миллионы лет. Как пишет ecoticias.com, ученые растопили примерно 523 метра льда, а затем продолжили бурение еще на 228 метров вглубь скальной породы, подняв на поверхность около 218 метров древней грязи и камней, которые хранят записи о климатической истории за последние 23 миллиона лет. Эти слои запечатлели времена, когда эта часть Антарктиды была открытым океаном, и они могут изменить наши представления о будущем повышении уровня моря.

Климатическая капсула времени подо льдом

Место бурения находится на ледяном хребте Крари, который опирается на скальную породу у внутренней границы шельфового ледника Росса в Западной Антарктиде.

Сначала ученые использовали буровую установку с горячей водой, чтобы растопить узкий штрек в плавающем льду, используя воду, нагретую примерно до 75 градусов Цельсия. Затем они опустили более километра труб и буровых инструментов в отверстие, пока наконец не достигли отложений, которые незаметно накапливались в течение миллионов лет.

Ученые обнаружили крошечные окаменелые остатки морских организмов и фрагменты раковин. Некоторым из этих организмов для выживания необходим свет, а это значит, что когда они жили, под ними не могло быть толстого слоя льда. Другими словами, эта часть Западной Антарктиды временами должна была быть открытым океаном или покрыта только плавучим ледяным шельфом с открытой водой поблизости.

Предварительная датировка, основанная на этих микроокаменелостях, предполагает, что керн охватывает примерно последние 23 миллиона лет. Этот временной промежуток включает в себя несколько теплых периодов, когда средняя глобальная температура превышала доиндустриальный уровень более чем на 2 градуса Цельсия.

Почему это важно

Прошлые теплые миры могут служить естественными экспериментами, демонстрирующими поведение ледяных щитов, когда Земля была горячее. Это помогает ученым проверить точность своих моделей и определить, не недооценивают или переоценивают ли они будущий подъем уровня моря в результате таяния льдов.

Около 680 миллионов человек живут вдоль побережий, которые уже подвержены опасностям, связанным с повышением уровня моря. По меньшей мере 30 сантиметров глобального повышения уровня моря к 2100 году практически гарантированы, а при сценариях с высоким уровнем выбросов к концу столетия общее повышение может достичь одного-двух метров.

