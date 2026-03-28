Почему вы просыпаетесь разбитыми: психологи объяснили, в чем дело

Многие списывают утреннюю усталость на нехватку сна, но причина может быть куда серьезнее. Даже после полноценного отдыха человек может чувствовать себя разбитым после пробуждения. Это состояние известно как "инерция сна" – и, как показывают исследования, на него напрямую влияет звук будильника, пишет издание Startle.

Что такое инерция сна и почему она возникает

Учёные давно изучают феномен утренней дезориентации. Согласно исследованиям в области сомнологии и когнитивной психологии, после пробуждения мозг не сразу восстанавливает полноценную работу: ухудшаются внимание, реакция и способность принимать решения. Именно поэтому первые минуты после подъёма могут ощущаться как "туман в голове", даже если человек выспался.

Резкие сигналы усиливают стрессовую реакцию

Отдельные исследования показывают, что стандартные звуки будильника – резкие, монотонные или слишком громкие – могут провоцировать стрессовую реакцию организма.

Вместо мягкого перехода к бодрствованию человек получает резкий "сигнал тревоги". Это ускоряет физическое пробуждение, но не помогает мозгу включиться, из-за чего ощущение разбитости сохраняется.

Какие будильники работают лучше: данные исследований

В материале приводятся результаты нескольких научных наблюдений, посвящённых влиянию звука на пробуждение. Исследование, посвящённое мелодичности сигналов, показало, что звуки, которые легко напевать, помогают быстрее снизить эффект инерции сна и улучшают бодрость после пробуждения.

Работы по аудиостимуляции мозга указывают, что звуки со средней частотой и умеренным темпом активируют больше когнитивных процессов, связанных с вниманием и восприятием.

Анализ стандартных сигналов смартфонов показал, что значительная часть предустановленных звуков не подходит для комфортного пробуждения: многие из них усиливают чувство усталости, а не уменьшают его.

Таким образом, речь идёт не просто о "приятном звуке", а о конкретных характеристиках сигнала, влияющих на работу мозга.

Почему обычные будильники часто мешают проснуться

Исследования показывают, что многие популярные сигналы слишком резкие, лишены ритмической структуры, не формируют предсказуемого звукового паттерна.

В результате мозг не получает "плавного сигнала" к пробуждению, а реагирует как на раздражитель.

Можно ли решить проблему простой заменой сигнала

Эксперты подчёркивают, что смена звука будильника – один из самых простых способов улучшить утреннее состояние. Однако она работает лучше в сочетании с другими факторами, такими как регулярный режим сна, достаточное время отдыха и воздействие света после пробуждения.

Тем не менее, именно звук – это тот элемент, который можно изменить быстрее всего и без дополнительных затрат.

Психологи пояснили, как просыпаться легче

Научные данные показывают, что пробуждение – это сложный физиологический процесс, а не мгновенное действие. И звук будильника может либо облегчить этот переход, либо сделать его более резким и стрессовым.

Правильно подобранный сигнал помогает мозгу включаться постепенно – и снижает ощущение утренней разбитости, даже если другие условия остаются прежними.

Проблемы со сном - последние исследования

Следует отметить, как утверждает The Guardian, сон – это настоящая суперсила, которая делает нас умнее, здоровее и счастливее. Но какое количество сна необходимо и действительно ли бессонница настолько вредна? Как отмечает издание, в течение последнего десятилетия нам постоянно повторяли, что сон – это легальное средство для повышения работоспособности. Однако, возникает вопрос: если спать всего шесть часов в сутки, может ли это вызвать проблемы со здоровьем в будущем.

Ранее было опубликовано исследование, которое объяснило, почему количество часов сна не гарантирует бодрости. Клинический психолог и старший научный сотрудник RAND назвал критическую разницу между тем, сколько вы спите, и тем, насколько этот сон качественный. Эксперт делится тревожной статистикой: примерно каждый третий взрослый страдает от "невосстанавливающего качества сна".

