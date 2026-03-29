Три магические даты: у этих людей есть уникальный дар, о котором мало кто знает

Нумерологи выделили три даты рождения людей, которые якобы обладают природной способностью "исцелять" других.

Эксперты по нумерологии и астрологии утверждают, что существуют даты рождения, которые якобы связаны с особой "целебной энергией".

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Речь идет о людях, рядом с которыми другие чувствуют спокойствие, поддержку и эмоциональный комфорт, пишет Parade.

11 число – интуитивные "мастера-целители"

Рожденные 11-го числа считаются носителями так называемого "мастер-числа". Им приписывают сильную интуицию, эмоциональную чувствительность и способность поддерживать других без осуждения. У таких людей якобы естественно получается создавать атмосферу доверия и безопасности.

7 число – глубокие мыслители и эмпаты

Те, кто родился 7-го числа, согласно этим представлениям, склонны к самоанализу и глубокому пониманию эмоций. Им приписывают способность помогать другим лучше осознавать собственные переживания и находить смысл даже в сложных ситуациях.

27 число – энергичные защитники и гуманитарии

Людей, рожденных 27-го, описывают как активных и принципиальных. Они якобы обладают сильным чувством справедливости, не боятся действовать и поддерживать других в сложные моменты, помогая им почувствовать уверенность и внутреннюю силу.

