Главные тренды 90-х, которые снова в моде: как их носить сегодня (фото)

Вернувшийся из прошлого минимализм уже захватил подиумы и гардеробы.

Если ваша лента всё чаще напоминает архивы прошлого, это не случайно. Новый интерес к стилю Каролин Бессетт-Кеннеди и даже ажиотаж вокруг ее фирменных аксессуаров подтвердили: мода 90-х с ее минимализмом вернулась.

Как пишет The Independent, стилист Ориона Робб отметила, что после периода перегруженных трендов люди начали выбирать более сдержанный и "дорогой" визуально стиль. Она подчеркнула: сейчас ценится не эффектность, а выверенность.

Возрождение интереса к Бессетт-Кеннеди усилилось после проекта FX Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette. Робб подчеркнула, что её стиль отличался точностью: без лишних деталей, только продуманные вещи и уверенная подача.

Стилисты выделили пять главных позиций.

Платье-комбинация. Этот силуэт снова стал ключевым. Стилист Эльза Бутарик объяснила, что сегодня его важно адаптировать через слои – добавлять блейзер или трикотаж. Чистый крой, минимум деталей и струящиеся ткани остаются базой. В новых коллекциях к классике добавились пастельные и яркие оттенки. В итоге платье-комбинация превратилось в универсальную вещь на уровне белой футболки.

Двубортный блейзер. Этот вариант вытеснил привычные модели. На подиумах силуэт стал более чётким: акцент на плечи и пуговицы. Робб подчеркнула, что именно пропорции решили всё – блейзер либо "собрал" образ, либо разрушил его. Стилисты рекомендовали сочетать его с прямыми джинсами или брюками и минималистичными аксессуарами.

Белая рубашка. Классика вернулась в более расслабленном виде. Робб посоветовала отказаться от офисных сочетаний и носить её свободнее – с расстёгнутым воротом и небрежной посадкой. Бутарик отметила, что это часть тренда на "качественную базу". Рубашка осталась одной из самых универсальных вещей.

Брюки с низкой посадкой. Тренд стал более сдержанным: чёткий крой, аккуратные линии, лёгкий клёш. Робб предупредила, что прямое копирование 90-х сделало образы устаревшими. Она рекомендовала сочетать такие брюки с современными элементами. При этом низкая посадка не обязана открывать живот.

Клатч на каждый день. Главный аксессуар сезона. На показах крупные клатчи носили под рукой, добавляя образам структуру. Бутарик подчеркнула, что именно такие лаконичные аксессуары завершили минималистичные образы. Клатч легко вписался и в повседневные, и в более строгие комплекты.

