Смартфоны с лучшей батареей в 2026 году: топ-5 моделей на любой бюджет

Если раньше сутки работы считались нормой, то теперь многие модели легко выдерживают два дня и более без подзарядки.

Автономность остается одним из ключевых факторов при выборе смартфона. Но емкость батареи – далеко не единственный показатель: на время работы влияют размер дисплея, частота обновления, используемый процессор и оптимизация систсемі.

Издание BGR собрало список устройств, которые показывают лучшие результаты в реальных тестах. В подборку вошли как флагманы, так и доступные модели.

Realme P4 Power

Главная особенность телефона – огромный аккумулятор 10 001 мАч. Благодаря этому устройство способно работать более трех дней без подзарядки, а в режиме ожидания – до двух недель.

В смешанном использовании устройство демонстрирует порядка 25,5 часов автономности – один из лучших показателей на сегодня. Также есть быстрая зарядка 80 Вт и реверсивная зарядка.

OnePlus 15

Флагман оснащен кремниевой углеродным аккумулятором емкостью 7300 мАч и выдает более 23 часа работы в смешанном режиме.

В отдельных сценариях использования устройство стабильно удерживает заряд дольше конкурентов – например, при просмотре видео и серфинге в интернете. При этом смартфон остается производительным благодаря топовому чипу Snapdragon.

Oppo Find X9 Pro

Одной из особенностей флагмана является батарея емкостью 7 500 мАч, которая также использует кремний-углеродную (Si-Ca) технологию вместо традиционной литий-ионной. Эта емкость батареи на 50% больше, чем у iPhone 17 Pro Max (5088 мАч) и Galaxy S26 Ultra (5000 мАч).

Среднее время работы – 22 час и 57 минут, а при воспроизведении видео смартфон способен продержаться более 40 часов. Также поддерживаются быстрая проводная и беспроводная зарядка 80 Вт и 50 Вт соответственно.

Motorola Moto G Play (2026)

Несмотря на сравнительно небольшой аккумулятор на 5200 мАч, смартфон показывает отличные результаты благодаря оптимизации. В реальных тестах он выдерживает до 17 часов смешанного использования и почти целый день просмотра видео.

Это один из лучших вариантов в бюджетном сегменте, утверждают эксперты. Также это одним из немногих актуальных Android-смартфонов со слотом для microSD-карты.

Nubia Redmagic 11 Pro

Игровой смартфон с аккумулятором 7500 мАч демонстрирует около 20 часов работы в смешанном режиме. Как и большинство смартфонов в этом списке, эта модель использует технологию кремниевых углеродных аккумуляторов.

Он также выделяется уникальной системой охлаждения и высокой производительностью, что делает его отличным выбором для игр и мультимедиа.

УНИАН рассказывал, что 2026 году смартфоны с аккумулятором 10 000 мАч и больше станут обыденностью. При этом речь идет не о защищенных моделях, а устройствах в тонком корпусе.

Двухлетний эксперимент раскрыл, действительно ли быстрая зарядка убивает батарею. Авторы пришли к выводу, что лучший способ заряжать телефон – это "как вам нравится".

