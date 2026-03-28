Россияне атаковали Николаевскую область, почти все раненые – дети

Все пострадавшие госпитализированы, сообщил Виталий Ким.

Российские оккупационные войска атаковали Николаевскую область. Враг применил ударные дроны.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким. Известно, что под ударом оказалась Воскресенская община области.

По словам Кима, в результате вражеской атаки есть пострадавшие. Подавляющее большинство из них – дети.

Видео дня

"Вечером в результате атаки "шахедов" в Воскресенской общине были ранены восемь человек, из них семеро – дети. Все госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении главы ОВА.

Атаки РФ по Украине

В ночь на субботу, 28 марта, российские войска нанесли массированный удар по Одесской области. В результате вражеской атаки есть погибшие и раненые. Местные власти сообщили о значительных разрушениях жилого сектора. Кроме того, повреждены учебные заведения и роддом.

Кроме того, враг атаковал и Кривой Рог. В городе погибли два человека, еще двое получили ранения. Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что был поврежден объект промышленной инфраструктуры. По его словам, там возникли пожары.

