Над Америкой взорвался 7-тонный астероид: NASA его даже не заметило

Астероид диаметром 1,8 метра, взорвавшийся над Огайо, стал серьезным напоминанием о несовершенстве систем планетарной защиты.

Утром 24 марта 2026 года, в 8:57, небо над штатом Огайо озарилось ослепительной вспышкой, за которой последовал мощный звуковой удар. Несмотря на наличие передовых систем мониторинга космического пространства, ни один наземный или орбитальный телескоп не выдал предупреждения – это был астероид.

Инцидент заставил научное сообщество вновь поднять вопрос о дырах в "щите" планетарной безопасности. Как выяснилось, сочетание физических характеристик объекта и особенностей его траектории сделало обнаружение практически невозможным для современных технологий, пишет Wion.

Проверка реальности на скорости 72 420 км/ч

Огромная скорость этого объекта – причина, по которой раннее обнаружение было почти невозможным. Перемещаясь со скоростью примерно 72 420 километров в час, астероид двигался почти в 60 раз быстрее скорости звука. При такой скорости космический камень преодолел расстояние от Луны до Земли за считанные часы.

К тому времени, когда он оказался достаточно близко, чтобы его потенциально могли заметить локальные системы, он уже врезался в верхние слои атмосферы над озером Эри.

Ошибка отслеживания "Убийц городов"

Системы отслеживания околоземных объектов (NEO) NASA весьма эффективны, но они специально разработаны для охоты на "убийц городов" и "убийц планет" – массивных астероидов размером в сотни метров или километров в поперечнике.

Конгресс специально поручил NASA найти 90% околоземных объектов размером 140 метров или более. Астероид в Огайо имел диаметр всего около 1,8 метра. Он просто оказался ниже операционного порога того, что ищут наши основные телескопы обороны.

Космический камуфляж (проблема альбедо)

В вакууме космоса вы не можете увидеть астероид, пока солнечный свет не отразится от его поверхности (его альбедо). Камень размером 1,8 метра, состоящий из темного, богатого углеродом или металлического материала, почти не отражает свет на иссиня-черном фоне космоса. Телескопы полагаются на улавливание этого слабого отражения.

Охота за темным объектом размером 1,8 метра, движущимся со скоростью 72 420 км/ч в миллионах километров от нас, бесконечно сложнее, чем поиск иголки в стоге сена – это поиск темной пылинки в бесконечной пустоте.

Дневная слепая зона

У астрономов есть огромная слепая зона: Солнце. Если орбита астероида ведет его к Земле с "дневной стороны" (со стороны Солнца), ослепляющее сияние солнца полностью ослепляет оптические телескопы.

Поскольку этот метеор ударил в 8:57 утра, он летел к Земле со стороны дневного неба, фактически скрывая свое финальное приближение в интенсивном солнечном излучении.

Атмосферная система оповещения

Поскольку телескопы пропустили его в космосе, астероид был обнаружен только тогда, когда яростно заявил о себе. NASA не заметило камень через линзы, направленные в космос; событие фактически было подтверждено геостационарным картографом молний (GLM) на борту метеорологического спутника GOES East.

Этот спутник направлен вниз на Землю для отслеживания гроз. Он зафиксировал массивную, яркую тепловую вспышку астероида, фрагментировавшегося в 48 километрах над Вэлли-Сити, Огайо.

Физика воздушного взрыва

Когда 7-тонный камень ударяется о густую "стену" земной атмосферы на скорости 72 420 км/ч, атмосферное трение становится мгновенным и катастрофическим. Воздух перед астероидом не может расступиться достаточно быстро, создавая карман высокого давления из сверхнагретой плазмы.

Интенсивное тепло и давление заставили 1,8-метровый камень яростно фрагментироваться, мгновенно превратив его кинетическую энергию в воздушный взрыв, эквивалентный 250 тоннам тротила.

Тревожный звонок для планетарной защиты

Неспособность NASA обнаружить метеор в Огайо не является ошибкой; это особенность наших текущих технологических пределов.

Хотя астероид размером 1,8 метра не положит конец цивилизации, тот факт, что камень, способный вызвать локальный взрыв военного масштаба, может обойти все системы раннего предупреждения, заставляет задуматься. Это служит суровым напоминанием о том, что Земля остается крайне уязвимой для средних по размеру, не нанесенных на карту космических обломков.

