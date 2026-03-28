В Сети завирусился странный лайфхак со стаканом и бумагой в раковине

Этот метод рекомендуется тем, кто надолго уезжает из дома – как минимум на неделю.

Планируете поехать в отпуск, длительную командировку или решили переехать на лето в деревню? В таком случае стоит позаботиться не только о том, чтобы окна были надежно закрыты, а все электроприборы выключены. Один из неочевидных советов касается раковины на кухне.

Как пишет nlc.hu, в сети набирает популярность необычный лайфхак: пользователям советуют оставлять в раковине стакан и лист бумаги. Сторонники метода утверждают, что это помогает избежать загрязнения помещения неприятными запахами во время отсутствия хозяев.

Речь идет не о суевериях, а о простой физике. Под раковиной в сливной системе находится сифон – изогнутый участок трубы, где всегда должна оставаться вода. Она выполняет роль своеобразного барьера, который не позволяет запахам из канализации проникать в помещение. Если же краном не пользоваться несколько недель, особенно в жару, эта вода может испариться, и защитный барьер исчезнет.

Чтобы избежать этого сценария, применяют один трюк. На отверстие слива кладут бумагу, а сверху переворачивают стакан, создавая временную "крышку". Такая конструкция не герметизирует систему полностью, но уменьшает циркуляцию воздуха. В результате испарение воды в сифоне замедляется, а в худшем случае – блокируется проникновение канализационных запахов в помещение.

Впрочем, все это будет иметь смысл, если вы не забыли о базовых требованиях к состоянию кухни, в котором вы ее оставляете на время отъезда. В первую очередь перед длительным отсутствием убедитесь, что в раковине не осталось грязной посуды и мелких остатков еды, что в раковине нет застоя воды из-за забитого водостока, ведь именно это станет источником размножения бактерий и появления неприятного запаха.

Чтобы избежать проблем, перед отъездом также нужно опустошить мусорное ведро и очень желательно промыть слив хотя бы просто горячей водой.

