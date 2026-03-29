Эксперт назвал функцию, которую отключает на всех смартфонах для экономии заряда

В среднем пользователи могут терять около 10–15% автономности в сутки при активированной Always-On Display (AOD).

Always-On Display (AOD), или постоянно включенный экран, уже давно стал стандартной функцией смартфонов. Он показывает время, уведомления и часть интерфейса даже при заблокированном устройстве. Несмотря на свои удобство, именно эта функция часто рассматривается как один из факторов повышенного расхода батареи, говорится в материале MakeUseOf.

По опыту использования разных смартфонов (Samsung, OnePlus, Google и даже iPhone с поддержкой Always-On экрана), включенная функция стабильно снижает время работы батареи примерно на 10–15% в сутки.

По задумке, AOD должен сокращать расход энергии, поскольку с ним экран остается частично подсвеченным или использует только некоторые пиксели для отображения информации, в отличие от полноценного активного режима экрана. Но в реальности, когда он включен, батарея тает на глазах.

Видео дня

Даже если речь идет об AMOLED-экранах, где подсвечиваются только отдельные пиксели, энергопотребление все равно остается заметным.

Частично проблему снижают современные технологии, такие как LTPO-дисплеи с адаптивной частотой обновления, которые могут опускать показатель до 1 Гц. Однако даже в этом случае полностью исключить дополнительный расход энергии не удается.

Помимо влияния на батарею, Always-On Display также создает риск выгорания дисплея, поскольку такая технология подразумевает длительное отображение статических элементов (часов, иконок уведомлений) на экране, что вызывает неравномерную деградацию пикселей.

Еще один важный момент – функциональная избыточность. В большинстве сценариев Always-On Display дублирует уже существующие функции: время можно посмотреть двойным касанием или подняв смартфон, уведомления появляются при пробуждении экрана, а если есть умные часы, то вся эта информация доступна без необходимости включать экран смартфона.

Поэтому если вам действительно важна автономность и вы хотите снизить лишние отвлечения, то ответ очевиден – AOD лучше отключить.

На iPhone: зайдите в "Настройки", найдите раздел "Экран и яркость" и деактивируйте тумблер напротив "Всегда включено".

На Android: Откройте настройки, перейдите в "Экран блокировки", найдите пункт "Always On Display" и выключите переключатель.

