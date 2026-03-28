Иран привлекает 12-летних подростков к охране блокпостов, – Al Arabiya

Власти задействуют школьников для выполнения задач безопасности в Тегеране на фоне усиления напряжённости.

В Иране власти начали привлекать подростков к участию в обеспечении безопасности. Речь идёт о вовлечении детей примерно с 12 лет к участию на контрольно-пропускных пунктах и к патрулированию отдельных участков в Тегеране, пишет Al Arabiya.

По данным издания, подростки помогают проверять транспорт на блокпостах, а также задействуются в вспомогательных задачах, связанных с поддержанием порядка в городе. В отдельных случаях им поручают предупреждающие действия во время инцидентов, включая реакции на угрозы с воздуха.

Инициатива реализуется в рамках кампании по расширению участия населения в вопросах безопасности. Власти объясняют привлечение школьников их собственной инициативой и желанием участвовать в защите страны. Издание отмечает, что минимальный возраст участников был снижен до 12 лет, а сама программа направлена на усиление ресурсов в условиях повышенной нагрузки на силовые структуры.

В эфире государственному телевидению Рахим Надали, представитель КСИР в Тегеране, публично заявил, что люди в возрасте от 12 лет могут зарегистрироваться, чтобы помочь КСИР и молодежному добровольческому ополчению "Басидж" противостоять "глобальному хулигану" (термин, используемый для обозначения США):

"На контрольно-пропускных пунктах и патрулях "Басидж", которые вы видите по всему городу, у нас было очень большое количество добровольцев из числа молодежи и подростков, желающих принять участие. Учитывая возраст желающих присоединиться, мы снизили минимальный возраст до 12 лет, поскольку дети в возрасте 12-13 лет хотят принимать участие".

По его словам, в задачи входит "сбор данных по вопросам безопасности и оперативное патрулирование", а также организация ночных автоколонн в городе.

При этом подобные практики вызывают вопросы с точки зрения международных норм, ограничивающих участие несовершеннолетних в военных и связанных с безопасностью операциях.

Ситуация в Иране - последние события

Накануне Иран заявил об ударе по складу с украинскими противодроновыми системами в Дубае. По информации агентства Fars, склад был уничтожен, при этом внутри находились не менее 20 украинских специалистов. Украинская сторона информацию не комментировала.

Ранее бывший эксперт Белого дома по Ирану Нейт Суонсон заявил, что переговоры Трампа с Ираном обречены на неудачу. По его словам, ни одна из сторон не готова искать пути отступления в сложившейся ситуации. Он объяснил, почему нет четкого пути выхода из этой ситуации и почему эскалация в регионе будет продолжаться.

