Советник Обамы: США давят на Путина по максимуму

Об этом сказал Дэн Пфайффер, старший советник Обамы в эфире NBC, передает Украинская правда.

Он отметил, что "США осуществляют настолько много давления на россиян, насколько мы можем, для того, чтобы добиться правильных вещей" в Украине.

"Вы можете ожидать определения санкций в ближайшие дни", - сказал Пфайффер.

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По его словам, президент Обама определяет конкретных россиян, которых США собираются наказать путем визовых запретов и замораживание активов.

Пфайффер не ответил прямо на вопрос, наметил ли Обама "красную линию" в Восточной Украине - за пределами Крыма - как линию, которую российские войска президента Путина не должны пересекать.

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Пфайффер также ушел от ответа на вопрос о военной помощи США для нового правительства Украины, отметив лишь , что "мы смотрим на все способы помощи".

Также, как сообщает NBC, после возвращения из короткой поездки в Киев сенатор Дик Дурбин отверг референдум в Крыму как "выборы в советском стиле, где мы знаем, какой будет концовка" и назвал российскую оккупацию Крыма "самым серьезным актом агрессии со времен холодной войны".