В Харькове начался референдум-вече о федерализации

Как передает корреспондент УНИАН, у памятника Ленину участникам митинга начали раздавать бюллетени для голосования под названием «Референдум об экономической федерализации и самоопределении Харькова и Харьковской области».

В бюллетень внесены три вопроса, на которые можно ответить «за» или «против».

Первый вопрос звучит следующим образом: «Экономическая федерализация. Это возможность региона самостоятельно решать, куда тратить свои средства».

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Второй вопрос: «Народовластие. Это означает, что власть подчиняется воле народа не только во время выборов, а на протяжении всего времени ее деятельности».

Третий вопрос: «Языковой суверенитет. Это право народа и личности на сохранение, развитие и использование родного языка».

Внизу бюллетеня участникам голосования предлагается указать свою фамилию, имя, отчество, поставить подпись, а также по желанию указать номер паспорта или номер телефона.

Бюллетени участникам референдума предлагают бросить в мешки, которые по площади носят добровольцы.

В эти минуты на площади Свободы находятся две группы людей — непосредственно возле памятника Ленину стоят около тысячи человек с флагами России, Советского Союза, Украины, георгиевскими ленточками и транспарантами: «Наша родина - СССР», «Это наша земля, нам и решать», «Да объединению славян!». Участники мероприятия скандируют: «Россия!», «Путин!», «Против фашистов, против олигархов!».

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Вторая группа людей, также около тысячи человек, находится на улице Сумской с другой стороны площади Свободы непосредственно перед заданием облгосадминистрации. На проезжей части улицы Сумской они развернули 100-метровый флаг РФ. Также они держат флаги с изображением герба Харькова, флаги России, Украины и Беларуси. Люди скандируют: «Россия!», «Референдум!», «Путин!».

Эта группа людей разобрала металлический забор, которым по периметру была ограждена площадь Свободы.

Вход в здание ОГА охраняют несколько сотен милиционеров в полном снаряжении.