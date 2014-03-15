Российские снайперы провели разведку местности вокруг воинской части в Симферополе
19:31, 15 марта 2014Политика
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В Симферополе около десятка солдат РФ и снайперы осмотрели территорию воинской части.
Российские снайперы провели разведку местности вокруг воинской части в Симферополе
«Офицеры 13 ФИЦ в Симферополе сообщают, что сегодня в 18.20 российские солдаты провели рекогносцировку местности вокруг воинской части. Около десятка солдат РФ, в том числе снайперы, осмотрели прилегающую территорию. Снайперы побывали на крышах близлежащих домов», - заявил руководитель крымского медиа-центра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев в Facebook.
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