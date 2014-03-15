Российские снайперы провели разведку местности вокруг воинской части в Симферополе

«Офицеры 13 ФИЦ в Симферополе сообщают, что сегодня в 18.20 российские солдаты провели рекогносцировку местности вокруг воинской части. Около десятка солдат РФ, в том числе снайперы, осмотрели прилегающую территорию. Снайперы побывали на крышах близлежащих домов», - заявил руководитель крымского медиа-центра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев в Facebook.