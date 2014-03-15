МИД называет высадку российского десанта на Херсонщине военным вторжением РФ в Украину
17:41, 15 марта 2014Политика
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Министерство иностранных дел Украины называет высадку российского десанта в районе поселка Стрелковое Херсонской области военным вторжением и обещает применить все необходимые меры для прекращения военного вторжения со стороны России.
МИД называет высадка русского десанта на Херсонщине військоми вторжением / Wikipedia
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный и категоричный протест в связи с высадкой 15 марта 2014 года в районе поселка Стрелковое Херсонской области десанта военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации в количестве 80 человек и захватом ими поселка Стрелкового при поддержке 4 боевых вертолетов и 3 боевых бронемашин", - говорится в сообщении пресс-службы. Читайте такжеУкраинские солдаты остановили проникновение российских оккупантов в Херсонскую область
МИД Украины требует от российской стороны немедленного вывода ее вооруженных сил с территории Украины.
Украина оставляет за собой право применить все необходимые меры для прекращения военного вторжения со стороны России.
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