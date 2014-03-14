США передали в Совет безопасности ООН проект резолюции по Украине

Соединенные Штаты Америки подали в четверг в Совет безопасности ООН проект резолюции относительно положения в Украине, что должно поддержать целостность Украины и отбросить крымский референдум, сообщила после заседания Совета безопасности в отношении Украины посол США в ООН Саманта Пауэр, передает Радио Свобода.

Главные моменты проекта - поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, подтверждение незаконности крымского референдума, который происходит без согласия Украины, и призыв к миру не признавать его результатов, сказала она.

Посол подчеркнула, что этот проект резолюции, которую, как ожидают, Россия заветирует, имеет целью «засвидетельствовать уровень изоляции России, которая идет немирным путем». По ее словам, она надеется, что Россия услышала голоса 14 членов Совета безопасности, которые поддержали территориальную целостность Украины (15-м членом является Россия).

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По сообщениям, должны вынести резолюцию на голосование еще до референдума о присоединении Крыма к России, назначенного на воскресенье, - вероятно, в субботу.

На заседании Совета безопасности в среду выступил, в частности, премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

В среду дипломаты в ООН сообщали, что текст проекта резолюции готовят таким образом, чтобы его не ветировал Китай своим голосом против, а по крайней мере воздержался. Китай заявляет, что выступает против вмешательства во внутренние дела других государств, но прямо не осуждает действий России в отношении Украины, как это делает большинство ведущих государств мира.