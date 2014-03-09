Захваченных в Крыму журналистов увезли в неизвестном направлении, на связь они не выходят

Как сообщил Украинской правде журналист "Главкома" Алексей, которого после проверки на КПП отпустили, на месте остановки автомобилей активистов было много военных и неизвестных в военной форме.

По его словам, остановленные группы журналистов отделили друг от друга и проверяли представители "Беркута", "самообороны Крыма" и "зеленые человечки".

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У одной из задержанных машин ехали двое девушек - активисток Автомайдана.

Алексей видел, как их вещи с машину были разбросаны - девушки везли в Крым письма для украинский военных, какие-то продукты, украинскую символику, флаги и т.д.

Также, по его свидетельству, со стороны выглядело так, словно девушек били и в них были завязаны руки, они плакали.

Потом их машину оттащили куда-то в сторону, а самих девушек повели в неизвестном направлении.

После инцидента около 16:00 связи с ними нет до сих пор. Последний раз они выходили на связь еще до прибытия на КПП около 13:00.

Кроме того исчезли еще несколько человек из другой машины: фотокорреспондент-фрилансер Олесь (фамилия неизвестна) и еще один журналист. Водитель автомобиля Jeep Wrangler с номерами АЕ 9115 ЕВ, который вез группу журналистов, также исчез.

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Жена водителя - Екатерина Абиева - сообщила, что ее муж Евгений Рахно был задержан на КПП в Перекопе.

"Он вез группу из трех журналистов. Два из них - с "Главкома". На Перекопе их остановили, перевернули вверх дном всю машину, нашли камеры, выбросили их на землю. Повели в неизвестном направлении. Сейчас с ними нет связи", - отметила Абиева.

По ее словам, в группе одна девушка, фотокорреспондент.

Журналиста с Глакома Алексея пропустили через КПП за то, что его встречал брат с крымской пропиской на своей машине.

Дальнейшая судьба пропавших неизвестна.

Вместе с тем получить какую-то информацию через ГАИ, которые стоят рядом с российскими частями возле КПП, не удалось.

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В свою очередь в сообществе Евромайдан SOS сообщили: трех журналистов, которых задержали во время перехода в Армянске, сейчас везут в СБУ Севастополя.

"Их задержал Севастопольский Беркут в Армянске, затем были вызваны сотрудники СБУ из Севастополя, которым и передали журналистов", - говорится в сообщении.