В Севастополе возле воинской части избили и ограбили журналистов

Как сообщила на своей странице в Фейсбук журналист Лиля Бурджурова нападение совершили "дружинники Аксенова"

"Журналисты жестоко избиты, за автомобилем, в котором находится (журналист "Интера") Елена Механик, было организовано преследование", - сообщила Бурджурова.

Как сообщает Украинская правда пока телефон Елены Механик находится "вне зоны досягаемости".

УП также сообщает, что в автомобиле находились, кроме Механик, журналист Андрей Цаплиенко и еще 2 оператора "Интера".

По состоянию на 00:11 Лиля Бурджурова сообщила, что Механик вместе с оператором находится в больнице скорой помощи. "Говорят, что с ней все в порядке", - написала она.

Телеканал "Дождь" сообщает, что во время штурма части пострадал российский журналист Павел Никулин, корреспондент интернет-издания "Русская планета". Он был избит до крови, но отправился к врачу самостоятельно.

Также во время штурма присутствовал глава Комитета избирателей Александр Черненко.

"Те кто били, делали это профессионально. По всем признакам сотрудники "Беркута", - прокомментировал Черненко действия членов "самообороны".

"Бойцы беркута занимались зачисткой журналистов. Сильно побили журналиста-стримера "5 канала" и российского журналиста, вот она демократия по-российски в действии на территории Украины. Потом началось мародёрство, обворовывали всех подряд, отбирая телефоны, планшеты, у кого-то стрельнули кошелёк", - написал в Фейсбук помощник народного депутата Дмитрий Белоцерковец.