Украинские военностужащие отстояли КП тактической группы "Крым"

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителя командования тактической группы.

По его словам, "после неудавшегося штурма командного пункта российские военнослужащие и местные радикалы покинули территорию воинской части" А-2355 и уехали в неизвестном направлении.

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Представитель командования сообщил, что сейчас воинская часть под контролем украинских военнослужащих и продолжается несение службы личным составом.

Как сообщалось, около 20.00 помощник дежурного части А-2355 сообщил, что "российские солдаты штурмуют украинскую воинскую часть А2355".

По его словам, российские военные армейским КамАЗом пробили ворота воинской части, захватили близлежащий домик, а сейчас прорываются к командному пункту.

Позже в Минобороны Украины уточнили, что около 20 человек штурмуют командный пункт тактической группы "Крым" Воздушных сил Украины (воинская часть №2355). Среди группы нападающих – "казаки", а также местные радикалы с битами, которые бросали светошумовые гранаты.