"Межигорье" стало вещественным доказательством - СМИ

Как сообщают источники "Украинской правды", Генпрокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований соответствующее производство.

Производство ведется по двум статьям Уголовного кодекса:

Статья 191 часть 5: "Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой".

Статья 209 часть 3: "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенное организованной группой или в особо крупном размере".

Кроме того, по информации, в Киев прибыла группа в составе специалистов финансовой разведки США, Федерального бюро расследований США, Департамента юстиции США, Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании.

Группа специалистов провела встречи в Генпрокуратуре и Госфинмониторинге.

"Обсуждалось сотрудничество относительно финансового расследования фактов отмывания средств относительно лиц, причастных к массовым убийствам, разворовыванию государственной казны, коррупции. Во время встречи особое внимание было уделено выявлению и блокированию средств, полученных преступным путем. Также было решено создать рабочую группу по вопросам финансового расследования", - сообщает Госфинмониторинг.